Шевченківський районний суд Києва стягнув у дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up. Це найбільша сума спецконфіскації в історії країни, повідомило Державне бюро розслідувань в суботу, 12 липня.

Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино. Його засудили на п’ять років ув’язнення зі звільненням від відбування покарання на три роки.

Суд виніс вирок за кількома статтями Кримінального кодексу, а саме:

провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 ККУ);

участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255);

умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212);

легалізація майна одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366).

Нагадаємо, у грудні 2024 року ДБР оголосило підозри у пособництві державі-агресору трьом громадянам Росії – бенефіціарним власникам онлайн-казино, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Того ж місяця ДБР та Офіс генпрокурора повідомили про затримання голоси Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого за підозрою у сприянні росіянам. Зазначалося, що низка держорганів проінформувала його про зв’язки компанії з РФ, однак він навмисно не вживав заходів, аби зупинити роботу онлайн-казино Pin-Up.

Уже в лютому 2025 року ДБР затримало за підозрою у пособництві Росії директора онлайн-казино Pin-Up, яке належить росіянам. Фігурант налагоджував зв’язки онлайн-казино із представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

25 травня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти росіян Дмитра Пуніна, Олександра Матяшова, Іван Баннікова та дев’яти компаній, пов’язаних із російським онлайн-казино Pin-Up.