Державне бюро розслідувань оголосило нову підозру одному з директорів нелегального онлайн-казино Pin-Up і працює над екстрадицією причетних до його діяльності. Про це повідомила пресслужба відомства 29 травня.

Як ідеться, директор ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» наразі перебуває в Україні. У лютому йому оголошувалась підозра у пособництві Росії, а зараз йому інкримінують нову підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255);

умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212);

легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

Максимальна санкція за цими статтями передбачає до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ДБР пояснили, що нова підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи. Наразі відомство готує наступні рішення, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних українців, що переховуються за кордоном, а також притягнути до відповідальності росіян, також причетних до діяльності нелегального грального бізнесу.

«Окремий акцент – на поверненні незаконних активів державі. У межах справи вже арештовано понад 2,6 млрд грн, які можуть бути стягнуті до бюджету. Спільно з міністерством юстиції ДБР здійснює процедуру стягнення ще 2,6 млрд грн, переданих в управління АРМА», – додали в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2024 року ДБР оголосило підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино Pin-Up, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Окрім того, суд арештував 2,6 млрд грн онлайн-казино, після чого АРМА витратило 2 млрд грн на закупівлю військових облігацій.

Уже в лютому 2025 року ДБР затримало за підозрою у пособництві Росії директора онлайн-казино Pin-Up, яке належить росіянам. Фігурант налагоджував зв’язки онлайн-казино із представниками Росії та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

25 травня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти росіян Дмитра Пуніна, Олександра Матяшова, Іван Баннікова та дев’яти компаній, пов’язаних із російським онлайн-казино Pin-Up.