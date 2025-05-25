У неділю, 25 травня, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження санкцій проти низки людей та компаній. Про це йдеться в указах №344/2025 і №345/2025, опублікованих на сайті президента.

Зокрема, указ №344/2025 вводить у дію санкційні обмеження щодо росіян Дмитра Пуніна, Олександра Матяшова, Іван Баннікова та дев’яти компаній, пов’язаних із російським онлайн-казино Pin-Up. Деякі з підсанкційних компаній зареєстровані в Україні: ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», ТОВ «Транітадевелопмент» та ТОВ «Турбо.Юа» тощо.

Указом №345/2025 Зеленський ввів у дію санкції РНБО щодо двох українців – колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та ексжурналіста Ростислава Шапошнікова. Останній у 2015 році емігрував до США, а у 2022 році – заснував Youtube-канал, де публікує відео з наративами про те, що Україна нібито не хоче миру. Ігор Мосійчук також активно поширює російську пропаганду. До прикладу, у 2022 році Мосійчук заявляв, що «влада сама винна у війні» і що Україна «бреше про обстріли». Уже у 2024 році він заявив про начебто «нелегітимність» президента Володимира Зеленського.

До санкційного списку також потрапив син підозрюваного у держзраді експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва Олександр. В указі він вказаний як резидент Гренади, острівної держави в Карибському морі.

Серед громадян Росії, які потрапили під санкції, є:

помічник диктатора Чечні Рамзана Кадирова, пропагандист Ахмед Дудаєв;

член наглядової ради Спілки десантників Росії Сергій Лалакін;

ексглава Малишевського злочинного угрупування Геннадій Петров;

ексглава Солнцевського злочинного угрупування Сергій Михайлов та інші.

Доповнено. Президент Володимир Зеленський пояснив, що один зі санкційних пакетів стосується росіян, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах РФ. Також під обмеження потрапили «пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні» та представники російських мафіозних угруповань, які «значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов’язані з ним».

«Працюємо над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій», – додав глава держави.

Зеленський також анонсував нові рішення РНБО щодо причетних до спонсорування війни проти України компаній та громадян.

До слова, 22 травня Україна арештувала активи сина колишнього президента «Мотор Січ» Олександра Богуслаєва вартістю пів мільярда грн. Його та батька В’ячеслава Богуслаєва підозрюють у розкраданні активів підприємства.

2 травня правоохоронці затримали Олександра Богуслаєва в Монако.