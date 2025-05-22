В Україні арештували активи Олександра Богуслаєва

В Україні арештували активи сина колишнього президента «Мотор Січ» Олександра Богуслаєва вартістю пів мільярда грн. Його та батька В’ячеслава Богуслаєва підозрюють у розкраданні активів підприємства. Про це у четвер, 22 травня, повідомили у СБУ та Офісі генерального прокурора.

Під арешт потрапили 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох українських акціонерних товариств.

«Серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів Мотор Січі, які фігуранти незаконно відчужили на свою користь», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як повідомляв ZAXID.NET 2 травня, у Монако затримали сина колишнього президента «Мотор Січ» Олександра Богуслаєва. За даними слідчих, до початку повномасштабного вторгнення Олександр Богуслаєв допоміг батьку привласнити акції «Мотор Січ», а потім продати їх за 650 млн доларів. Для на підприємстві організували інвентаризацію активів компанії, внаслідок чого штучно занизили їхню вартість. Олександру Богуслаєву оголосили підозру у легалізації (відмиванні) майна, йому загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Крім того, правоохоронці оголосили ще дві підозри колишньому президенту «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву: привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, В’ячеслава Богуслаєва СБУ затримала у жовтні 2022 року. Правоохоронці виявили у збитих російських гелікоптерах двигуни компанії «Мотор Січ», якою володів Богуслаєв. Також встановлено, що він продавав обладнання підсанкційними іранськими компаніями. Крім того, підприємець наказав підлеглим пошкодити гелікоптери, які міністерство оборони мало купити в «Мотор Січ» для Збройних сил України.