Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі

У Монако затримали сина колишнього президента «Мотор Січ» Олександра Богуслаєва. Його разом з батьком В’ячеславом Богуслаєвим підозрюють у розкраданні активів підприємства. Про це у п’ятницю, 2 травня, повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують ім’я затриманого, однак за даними «Української правди», йдеться саме про Олександра Богуслаєва.

Олександра Богуслаєва затримали СБУ та Офіс генпрокурора у співпраці з правоохоронцями Монако та Франції. За даними слідчих, до початку повномасштабного вторгнення Олександр Богуслаєв допоміг батьку привласнити акції «Мотор Січ», а потім продати їх за 650 млн доларів. Для цього тодішній керівник підприємства організував інвентаризацію його активів компанії, внаслідок чого штучно занизив їх вартість.

«Потім він придбав 65% цінних паперів за суттєво зниженою ціною і згодом передав більшу їх частину на користь шести офшорних структур, якими володіє його син. Щоб легалізувати вкрадені активи, зловмисники продали їх закордонним компаніям, а отримані прибутки використали для придбання елітної нерухомості на території ЄС», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали Олександра Богуслаєва та провели обшуки на віллі у Монако, де він проживає, та в помешканнях пов’язаних з ним людей у Запоріжжі. Затриманому оголосили підозру у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.

Затриманий Олександр Богуслаєв

Крім того, правоохоронці оголосили ще дві підозри колишньому президенту «Мотор Січі», який наразі перебуває під вартою за обвинуваченням у співпраці з Росією. Його злочини додатково кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України: привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, В’ячеслава Богуслаєва СБУ затримала у жовтні 2022 року. За даними слідства, двигуни компанії «Мотор Січ», якою володів Богуслаєв, виявили у збитих російських гелікоптерах. Також слідчі встановили, що він продавав обладнання підсанкційними іранськими компаніями. Крім того, встановлено, що підприємець наказав підлеглим пошкодити гелікоптери, які міністерство оборони мало купити в «Мотор Січ» на потреби Збройних сил України.