Іван Тобілевич разом з братами розвивали український театр

Іван Карпенко-Карий – один із трьох братів Тобілевичів, зачинателів українського професійного театру у Кропивницькому. Кожен з них взяв собі псевдонім, щоб вирізнятись прізвищем. Найстарший із братів, Іван, до приходу на сцену встиг попрацювати у різних галузях – від писарчука і секретаря поліції до палітурника і коваля. Розповідаємо цікаві факти про талановитого драматурга, новаторство якого зачарувало українського глядача у XIX ст., а вистави й досі ставлять на театральних сценах.

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Дворянин і кріпачка. Мати Євдокія була кріпачкою і працювала покоївкою. Батько Карпо Тобілевич закохався у неї і викупив у панів майбутню дружину. Він походив із давнього, але зубожілого дворянського роду, працював управителем поміщицького маєтку. Попри просте походження мама багато подорожувала зі своїми панами Європою, відвідувала театри і передала цю любов дітям.

Найбільш театральна сім’я. Усі діти Тобілевичів стали театралами, корифеями українського театру. Три брати взяли собі псевдоніми, щоб відрізнятись прізвищами, – Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський, Панас Саксаганський, їхня сестра Марія Садовська-Барілотті теж була акторкою.

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Псевдонім з любові до Шевченка. Справжнє ім’я – Іван Тобілевич. Беручи собі за псевдонім подвійне прізвище Карпенко-Карий, поєднав своє по батькові – Карпенко та прізвище улюбленого героя Гната Карого із п’єси Тараса Шевченка «Назар Стодоля». Любов до творчості Шевченка відобразилася також пізніше: Іван Тобілевич назвав своїх дітей іменами героїв цієї ж п’єси – Назар і Галя, а ще одну дочку назвав Ориною – як героїню з поеми «Невольник». У постановці вистави «Назар Стодоля» Тобілевич сам грав роль головного героя, а його дружина Софія – Галі.

Тобілевич у ролі Назара у виставі «Назар Стодоля», 1960-і рр (фото з Вікіпедії)

Чиновник з 20-річним стажем. Батьки не могли дати доброї освіти синові, тому він з 14 років працював у різних канцеляріях в Єлисаветграді (Кропивницькому). Впродовж близько 20 років обіймав різні посади – від писарчука до секретаря міського поліцейського управління.

Тобілевича називали «дивним поліцейським»: він не лаявся по-московськи і не брав хабарів, був ввічливим до всіх, незалежно від походження. Арештантів, яких він бачив на роботі, згодом відтворював типажами у своїх п’єсах. Його викрили на тому, що він видавав фальшиві паспорти політичним діячам, зокрема подружжю Олександра і Софії Русових. Коли жандармерія вимагала відсторонити його від служби через неблагонадійність, начальство не повірило у наклепи. Тож Івана звільнили зі служби спеціальним наказом Міністерства внутрішніх справ.

Молодий Іван Тобілевич, 1867 рік (фото з кропивницького музею)

Після знайомства з Марком Кропивницьким він організував аматорський театральний гурток. Тобілевич виконував роль керівника, режисера, актора. П’єси ставили за творами Островського, Гоголя, Грибоєдова, Мольєра, Шиллера. Після Емського указу 1876 року, який забороняв українську мову, вистави гуртка призупинили.

Дві дружини. Іван Тобілевич одружився з Надією Тарковською (згодом онук її рідного брата Андрій Тарковський став кінорежисером). На отриманій як придане дружини землі збудував будинок, який після її смерті назвав на її честь хутором «Надія». Там він самостійно косив, обробляв поле, викопав ставок, з якого рибу ловив і випускав назад. А ще на цьому хуторі він написав 11 із 18 своїх п’єс. Зараз це – державний музей-заповідник. Другою дружиною стала хористка трупи Михайла Старицького Софія Дітковська.

Софія Тобілевич (фото з сайту «Українець»)

Громадсько-політична діяльність і заслання. Тобілевич був співзасновником Товариства для поширення ремесел і грамотності, а згодом і ремісничо-грамотної школи, в якій безкоштовно навчали дітей бідних містян. Вступив у нелегальний українофільський гурток, який пропагував революційно-визвольні ідеї та поширював заборонену літературу. За це його звільнили зі служби, а згодом – вислали на 3 роки до Новочеркаська під наглядом поліції. Щоб заробити на життя, Тобілевич працював підмайстром коваля, а згодом відкрив палітурну майстерню.

Повернувшись в Україну, Карпенко-Карий приєднався до театральних труп своїх братів, згодом створив власну. Попри попереднє покарання, далі боровся за український театр. Написав про засудження утисків та переслідування українського театру, його брат Панас Саксаганський виголосив це з трибуни у 1897 році на з’їзді сценічних діячів у Москві.

Помер у Берліні, де лікував рак, його тіло перевезли до України і поховали на кладовищі хутора «Надія».

Інтер'єр будинку Тобілевичів на хуторі Надія (фото Суспільного)

У спадщину він залишив 18 п’єс і чернетки трьох незакінчених. Усі вони дуже різних жанрів: психологічні драми, трагікомедії, п’єси з елементами гротеску й фарсу, мелодрами, драматичні балади, трагедії, сатиричні і ліричні комедії.

П’єса «Сто тисяч» спершу називалася «Гроші». Він її написав відразу після повернення із заслання. Але цензура її не пропустила. Після цього він переробив комедію, і її дозволили ставити на сцені. Автор використав у ній елементи авантюрної драми – давнього західноєвропейського жанру, який був зовсім новий для українського глядача.

У комедії «Хазяїн» Карпенко-Карий сам виконав головну роль Пузиря.

Іван Карпенко-Карий в ролі Мартина Борулі (фото з сайту «Українець»)

Сюжет п’єси «Мартин Боруля» запозичив біографічні факти родини Тобілевичів. Батько драматурга довго домагався визнання свого роду дворянським, як і герой драми. Але в документах вкралася помилка: у старих було Тубілевич, а в нових – Тобілевич. Батько сильно розпачав через, це вплинуло на його здоров’я.

Для підготовки матеріалу використана інформація з сайтів УІНП, Освіта, Dovidka, Вікіпедії