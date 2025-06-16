Софія Русова не була українкою за походженням, але любила Україну та зробила для неї чимало. Вона була засновницею одних з перших українських садків, розробила концепцію національного виховання дітей, відкривала бібліотеки, видавала книги, була лідеркою жіночого руху.

За підтримку української культури, порушення Валуєвського циркуляру та зв'язок з народовцями Софію Русову арештовували п’ять разів. ZAXID.NET розповідає цікаві факти про українську педагогиню, якій Михайло Старицький довіряв своїх дітей.

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Софія народилась у лютому 1856 року у родинному маєтку в селі Олешня Чернігівської губернії та походила з аристократичної родини. Її мати була француженкою, а батько – шведом.

Початкову освіту Софія Русова (у дівоцтві Ліндфорс) здобувала вдома та вільно володіла чотирма мовами: французькою, англійською, німецькою та чеською. У сім’ї спілкувались переважно французькою мовою.

Вихованням дівчини займався батько та старша сестра, а нянею Софії була українська селянка

Вихованням дівчини займався батько та старша сестра, а нянею Софії була українська селянка. Сама Софія згадувала, що няня співала їй українських пісень та «своїми оповіданнями знайомила із тяжким життям простого народу». Дитиною Софія втратила матір, після чого родина переїхала до Києва, де дівчина закінчила Фундуклеївську жіночу гімназію.

Після смерті батька Софія із старшою сестрою Марією Ліндфорс вирішили відкрити дитячий садок. Сестри отримали дозвіл на відкриття закладу, хоч попечитель шкільної округи мав сумніви – Софії на той час було лише 15 років. У такому юному віці дівчина потрапила у середовище української інтелігенції.

Сестри Марія (лівору) та Софія Ліндфорс

До приватного садка сестер прийняли 20 вихованців, серед яких були і діти письменника Михайла Старицького. Згодом Софія познайомилась та товаришувала із Миколою Лисенком, Павлом Чубинським, Михайлом Драгомановим, Оленою Пчілкою. Не можливо не згадати й про етнографа Олександра Русова – вони познайомились на зборах «Старої громади» (напівтаємна організація української інтелігенції) і пізніше одружились.

«Він перший, – згадувала Софія про Олександра Русова, – відкрив мені красу української народної поезії, заговорив до мене українською мовою, і без довгих промов та роз’яснень збудив у мені ту любов до нашого народу, яка вже не покидала мого серця і кермувала моїм політичними виступами, всією моєю працею довгі літа».

До слова, композитора Миколу Лисенка вразили не лише педагогічні здібності Софії, а й її голос та гра на піаніно. Він навіть радив Софії вступити до петербурзької консерваторії.

Олександр із Софією одружились у 1874 році і саме під прізвищем Русова дівчина увійшла в історію. Микола Лисенко присвятив подружжю свою першу фортепіанну рапсодію – «Золоті ключі».

Софія Русова постійно зазнавала переслідувань за свою позицію та просвітницьку діяльність. Із 25 років Софія з чоловіком були під постійним та пильним наглядом. Її арештовували за організацію народних читань та створення таємних шкіл. Відомо про 15 обшуків, 5 ув’язнень та висилку з Полтави у 1902 році. Попри переслідування та частку зміну місць проживання Софія Русова не полишала своїх ідей та брала участь у громадській роботі.

Вона допомагала своєму чоловікові у підготовці повного видання «Кобзаря» Тараса Шевченка у Празі, досліджувала творчість Григорія Сковороди, Олександра Олеся.

Жінка працювала в Харківському товаристві поширення в народі грамотності (ХТГ), одному з найдіяльніших в імперії. На одному із засідань вона заявила про необхідність видання та поширення дешевих книг для малоосвічених людей. З її ініціативи створили видавничий комітет, який видав 117 назв книг.

Софія насмілилась видати «Український буквар» (1906 рік), незважаючи на заборону, була співзасновницею педагогічного журналу «Світло», виступала на захист навчання українською мовою. У 1917 році стала членкинею Української центральної ради та очолила Всеукраїнську вчительську спілку.

Софія Русова мала значний вплив на освіту та очолювала департамент дошкільної та позашкільної освіти у Міністерстві освіти УНР. Вона була активною у питанні дерусифікації шкіл, організовувала курси українознавства, займалась підготовкою підручників та створенням програми єдиної діяльної школи. Софія також встигала викладати французьку мову у Першій українській гімназії імені Тараса Шевченка.

Софія Русова мріяла, щоб кожна дитина мала можливість реалізувати свій потенціал

Вона очолювала культурний сектор «Союзу Українок», була лекторкою Кам’янець-Подільського державного українського університету і головою Української національної жіночої ради.

Софія була небайдужою до жіночих тем, вивчала біографії відомих українок та розповідала про значення жінок у загальнокультурному житті. Софія Русова написала книгу «Наші визначні жінки» (1934 рік) про літературну творчість та громадську діяльність Лесі Українки, Ольги Кобилянської, Наталії Кобринської, Марка Вовчка та ін.

Педагогиня мріяла, щоб кожна дитина мала можливість реалізувати свій потенціал. У центрі її педагогічної концепції перебуває дитина з її талантами та здібностями, вихователь ж має враховувати особливості дітей та створювати умови для їх розвитку. Вона наголошує на важливості виховання дітей в дусі любові до свого народу, культури та природи.

Софія була матір’ю двох синів: Михайла, який був політичним діячем та одним із засновників Революційної партії, та Юрія – видатного біолога.

У 65-річному віці Русова емігрувала до Праги – за кордоном вона продовжувала виявляти активну громадянську позицію, організовувала акції допомоги українцям під час Голодомору, зверталась до світової спільноти.

Видатна українка померла у 83 роки – 5 лютого 1940 року у Празі та похована на Ольшанському кладовищі. У 2013 році у рідному селі Олешня відкрили Історико-меморіальний музей Софії Русової, іменем Софії та Олександра Русових названо Чернігівську обласну універсальну наукову бібліотеку. На честь Русових називають також вулиці, зокрема у Львові, Києві, Чернігові, Рівному, Дніпрі.

При підготовці матеріалу використано дані Вікіпедії, видання «Українки», «Бо медіа», Українського інституту національної пам’яті, «Суспільного».