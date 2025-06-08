На творах Всеволода Нестайка виросло не одне покоління українців, їх вивчають у школах та беруть читати на літніх канікулах. Попри власне невеселе дитинство та втрату батька письменник дивився на світ з оптимізмом та гумором – він став дитячим письменником і намагався писати якомога веселіше.

ZAXID.NET розповідає цікаві факти про життя та творчість Всеволода Нестайка – автора «Тореадорів з Васюківки».

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Всеволод Нестайко народився у січні 1930 року у місті Бердичів на Житомирщині. Його батько Зіновій був січовим стрільцем та вояком Української галицької армії. Під впливом пропаганди, повіривши в успіхи українізації, переїхав із Західної України в УРСР. Матір хлопця була вчителькою та любила читати. У біографії письменника є згадка про родинну легенду, начебто Всеволод народився «між рядків». Після народження хлопчика акушер сказав: «Мадам, схоже, у вас народився письменник».

Майбутній письменник ріс напівсиротою. У 1933 році його батька заарештували, звинувативши у шпигунстві на користь імперіалістичних держав. Після цього Всеволод більше його не бачив. Останній спогад, пов'язаний із батьком, – смак цукерок, які той йому дав перед арештом.

Всеволод із мамою поїхали до її сестри у Київ, рятуючись від голоду, там вони також провели два роки під окупацією.

Всеволод Нестайко у дитинстві

«Неволя – це найстрашніше, що може бути в світі – коли йдеш ти з мамою по вулиці, тримаєшся, а будь-який фашист може штовхнути твою маму, образити, і ти нічого не можеш вдіяти. У 1941-му році мені було 11 років, і з того часу я став дорослим, напевно», – згадував Всеволод Нестайко.

Письменник розповідав, що у нього було невеселе дитинство, і саме тому він вирішив стати дитячим письменником.

«Коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутись назад у дитинство – догратися, досміятися, добешкетувати... Вихід був один – стати дитячим письменником. Так я й зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше», – казав письменник.

Своє перше оповідання Всеволод написав у 8 років. У дитинстві він був невисоким хлопчиком і дуже цим переймався. Щоб якомога швидше вирости, Всеволод вигадував власні способи: він стояв під дощем, тягнучись угору як травинка, а також рано лягав спати, адже знав, що уві сні діти ростуть.

Всеволод навчався у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Із 1950 року працював редактором у дитячому журналі «Барвінок», згодом працював у редакції журналу «Дніпро» та видавництві «Молодь», завідував редакцією у видавництві дитячої літератури «Веселка».

Перша збірка оповідань Нестайка називалась «Шурка і Шурко» (1956 рік), а через два роки друком вийшла повість-казка «У країні Сонячних Зайчиків». Одним із найпопулярніших творів Нестайка є трилогія «Тореадори з Васюківки» – у 2004 році у видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га» вийшла нова редакція книги, адаптована під сучасного читача.

Нестайка люблять не лише в Україні – його твори перекладені 20 мовами та знайшли своїх читачів й за кордоном

У 1979 році Міжнародна рада з дитячої та юнацької літератури включила «Тореадорів з Васюківки» до Почесного списку Ганса Крістіана Андерсена як один із найвидатніших творів світової літератури для дітей.

За життя Всеволод Нестайко написав кілька десятків оповідань, повістей, романів, частина яких входить до золотого фонду дитячої літератури України. Творам Нестайка характерна доброта, легкість та гумор, за що їх так люблять діти. Нестайка люблять не лише в Україні – його твори перекладені 20 мовами та знайшли своїх читачів й за кордоном.

Найвідоміші твори Нестайка: трилогія «Тореадори з Васюківки», казки «У країні Сонячних Зайчиків», «Неймовірні пригоди у лісовій школі», «Космонави з нашого будинку», «Чарівні окуляри», повісті «Одиниця з обманом», «П'ятірка з хвостиком», «Загадка старого клоуна», «Чудеса в Гарбузянах», «Пригоди Грицька Половинки» та інші​.

Перед смертю Всеволод Нестайко осліп, важко хворів на цукровий діабет. Письменник помер 16 серпня 2014 року та похований на Байковому кладовищі у Києві. На похорон сотні киян взяли із собою дзеркальця, щоб провести улюбленого письменника сонячними зайчиками.

При підготовці матеріали використано дані Вікіпедії, «Суспільного», Українського інституту національної пам’яті та видання «Українки».