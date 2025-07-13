Парижани спробують поповнити медальну колекцію сезону 2024/25 четвертим трофеєм

У неділю, 13 липня, на Клубному чемпіонаті світу відбудеться фінал, в якому за трофей змагатимуться лондонський «Челсі» та французький ПСЖ. Матч відбудеться на «Мет-Лайф Стедіум» в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі) і стартує о 22:00 за київським часом.

«Челсі» свій шлях на турнірі розпочав з перемоги над «Лос-Анджелесом» (2:0), а потім несподівано програв бразильському «Фламенго» (1:3). В останньому турі групового турніру «сині» розгромили туніський «Есперанс» (3:0) і фінішували на другій сходинці. У плейоф лондонці пройшли португальську «Бенфіку» з Трубіним (4:1), бразильські «Палмейрас» (2:1) та «Флуміненсе» (2:0).

Своєю чергою ПСЖ у першому турі розгромив мадридський «Атлетіко» (4:0), далі програв бразильському «Ботафого» (0:1) і дотис «Сієтл Саундерс» (2:0). В 1/8 фіналу парижани розгромили «Інтер» Маямі з Мессі (4:0). Згодом була важка перемога над мюнхенською «Баварією» (2:0) і розгром мадридського «Реала» (4:0).

«Челсі» та ПСЖ часто перетиналися у Лізі чемпіонів. За останні 5 матчів зафіксовано 2 перемоги французів, 2 нічиї та 1 перемогу лондонців. Востаннє команди зустрічалися у 2016 році в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і обидва матчі тоді виграли парижани.

FAVBET фаворитом матчу вважає ПСЖ. На їхню перемогу дають 1,68, тоді як успіх англійців оцінюють у 5,60. Ціна нічиєї – 4,30. Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,67, тоді як тотал менше 2,5 – 2,23.

Найбільше шансів відзначитись у ПСЖ мають Усман Дембеле (2,05) та Хвіча Кварацхелія (2,35). В «Челсі» вірять у бомбардирський талант Коула Палмера (3,30).

Де дивитися фінал Клубного чемпіонату світу між «Челсі» та ПСЖ

В Україні стежити за подіями на полі можна буде на медіасервісі MEGOGO за передплатами «Легка», «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» та «MEGOPACK XL».

На MEGOGO матч прокоментують Віталій Кравченко і Вадим Шевякін. Трансляцію можна знайти у підрозділі «Футбол» в розділі «Спорт» та на окремих поп-ап каналах в розділі «Телебачення».