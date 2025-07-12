Трамп оголосив про запровадження мита у розмірі 30%. для двох найбільших торгівельних партнерів США

Президент США Дональд Трамп у суботу, 12 липня, заявив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Трамп оголосив про запровадження мита у розмірі 30% для двох найбільших торгівельних партнерів США. Зокрема, у листі до ЄС президент зазначив, що торгівельний дефіцит США є загрозою національній безпеці.

«Ми роками обговорювали наші торгівельні відносини з ЄС і дійшли висновку, що мусимо відійти від цих довготривалих, значних і постійних торгівельних дефіцитів, спричинених вашими тарифними та нетарифними політиками і торгівельними бар'єрами. На жаль, наші відносини далекі від взаємності», – зазначив він.

При цьому Трамп наголосив, що європейським компаніям не потрібно буде сплачувати тариф, якщо вони розмістять виробництво у США.

Тоді як у листі до президентки Мексики Клаудії Шейнбаум Трамп визнав, що її країна допомогла зупинити потік нелегальних мігрантів і фентанілу до США. Та, за його словами, Мексика «не зробила все, що потрібно, щоб запобігти перетворенню Північної Америки на майданчик для торгівлі наркотиками».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяву Трампа, зазначивши, що американські мита у 30% зашкодять бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики. Водночас вона додала, що в блоці готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів.

Нагадаємо, 8 липня Трамп оголосив про запровадження нових мит на товари з низки країн Азії, Африки та Європи. Нові тарифи стосувалися 14 країн, серед яких – Південна Корея, Японія, Малайзія та Казахстан.