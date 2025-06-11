Трамп вважає відносини між США та Китаєм «чудовими»

Китай і США досягли угоди щодо повернення до торгівельного перемир’я та скасування експортних обмежень Китаю на рідкісноземельні елементи. Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі «Труз Сошіал» (недоступна в Україні) в середу, 11 червня.

«Наша угода з Китаєм укладена, очікується лише остаточне схвалення з президентом Сі та мною», – ідеться в дописі.

За словами Трампа, Китай погодився постачати США усі необхідні рідкісноземельні елементи та магніти авансом. Ці засоби необхідні для виробництва електроніки. Для себе Китай отримає «те, про що домовлялися», включаючи можливість навчання китайських студентів в американських коледжах та університетах.

Глава Білого дому назвав відносини між США та Китаєм «чудовими» і зазначив, що в межах угоди мита на китайські товари становитимуть 55%, на американські – 10%.

За словами чиновника Білого дому, якого цитує агентство Reuters, американська ставка включає базове «дзеркальне» мито у 10%, 20% – як покарання за торгівлю фентанілом і ще 25% вже чинних раніше мит.

Скриншот допису Дональда Трампа у труз сошіал 11 червня

Нагадаємо, 9 квітня президент Дональд Трамп оголосив, що підвищує тарифи для Китаю до 125%. Водночас США запровадили паузу на 90 днів до взаємних та 10-відсоткових тарифів для решти країн.

У травні після дводенних перемовин у Женеві, США та Китай домовилися на 90 днів призупинити дію додаткових мит.