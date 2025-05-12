США та Китай провели перемовини для зменшення напруженості у двосторонніх економічних відносинах

Після дводенних перемовин у Женеві, США та Китай домовилися на 90 днів призупини дію додаткових мит. Про у понеділок, 12 травня, повідомив Білий дім.

Протягом 10-11 травня американські та китайські представники вели перемовини для зменшення напруженості у двосторонніх економічних відносинах. Згідно з домовленостями, США на 90 днів знижують тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай – зі 125% до 10% на американські.

Також сторони погодилися створити механізм для продовження обговорень економічних та торгівельних питань.

«Обидві країни дуже добре представляли свої національні інтереси. Але ми дійшли висновку, що маємо спільні інтереси, і ми обидва зацікавлені в збалансованій торгівлі. США продовжуватимуть рухатися в цьому напрямку», – зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Financial Times пише, що світові фінансові ринки зросли після того, як США та Китай домовилися суттєво знизити рівень мит.

Нагадаємо, 9 квітня президент Дональд Трамп оголосив, що підвищує тарифи для Китаю до 125%. Водночас США запровадили паузу на 90 днів до взаємних та 10-відсоткових тарифів для решти країн.