Велика Британія та США уклали першу торгівельну угоду після запровадження тарифів від Трампа

Сполучені Штати Америки та Велика Британія уклали торгівельну угоду. Угода збільшить експорт сільгосппродукції з США та передбачає нульові мита на деякі категорії продукції з Великої Британії, повідомило Bloomberg у четвер, 8 травня.

Під час розмови в Овальному кабінеті з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Дональд Трамп повідомив, що США «досягли проривної торгівельної угоди». За його словами, угода є «хорошою» для обох сторін.

Кір Стармер зазначив, що торгівельна угода США та Великої Британії стане «неймовірною платформою для майбутнього». Він повідомив, що домовленість базується на сталеливарній, алюмінієвій та автомобільній промисловостях.

У заяві уряду йдеться, що експортні тарифи на автомобілі будуть знижені з 27,5% до 10% та застосовуватимуться до квоти у 100 тис. британських автомобілів. Згідно з текстом угоди, сталеливарна галузь Великої Британії матиме нульові мита на експорт до США.

За словами міністерки сільського господарства США Брук Роллінз, угода також передбачає збільшення експорту яловичини з США до Великої Британії.

Водночас Дональд Трамп заявив, що базова ставка для Великої Британії буде вищою за 10%.

Зазначимо, торгівельна угода між США та Великою Британією стала першою укладеною домовленістю після запровадження Дональдом Трампом масштабних мит на всі імпортні товари.

Тарифи США для світу – що відомо

2 квітня Дональд Трамп запровадив масштабні мита на всі імпортні товари, які торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів. До списку потрапили 140 країн, які торгують із США – втім, там немає Росії та Білорусі. Трамп пояснив це тим, що США «не торгують з ними», оскільки вони під санкціями. Втім, за даними Axios, США вже ж торгують з Росією більше, аніж із країнами Маврикій та Бруней, які потрапили до списку мит. Згодом Білий дім заявив, що це рішення пов'язане з тим, що зараз тривають перемовини щодо миру

Щодо низки країн, які «мають найбільш несправедливі торгівельні відносини» з США, Трамп анонсував запровадження значно вищих тарифів – зокрема, 34% для Китаю (згодом тарифи підвищилися на 125%) та 20% для Євросоюзу. Україна також потрапила до списку мит – на товари з країни працюватимуть базовий відсоток у 10% мит.

9 квітня – тоді, коли за планом Трампа мали запровадити взаємні тарифи для країн, – американський президент підвищив тарифи для Китаю до 125% та запровадив 90-денну паузу для низки країн. Зазначається, що це стосується і тих держав, які не запроваджували відповіді на тарифи Трампа – втім, які саме країни не будуть сплачувати мита за підвищеними тарифами, Трамп не уточнив. Водночас для тих країн, які запроваджували дзеркальні мита проти США, Трамп погодив зниження мит на 10%.