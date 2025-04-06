Кевін Гассетт пояснив, чому США не запровадили проти Росії додаткових мит

Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт пояснив, що президент США Дональд Трамп не включив Росію до списку країн, проти яких запровадженні нові мита, тому що зараз тривають перемовини щодо закінчення російсько-української війни. Про це Кевін Гассетт розповів в інтерв’ю телеканалу ABC News, опублікованому у неділю, 6 квітня.

За словами Кевіна Гассетта, на тлі перемовин щодо завершення російсько-української війни президент США Дональд Трамп вирішив «не об'єднувати ці два питання». Директор Національної економічної ради Білого дому пояснив, що нібито недоречно під час важливих перемовин про мир «викласти на стіл цілу купу нових речей».

«Це не означає, що до Росії ставитимуться зовсім інакше, ніж до будь-якої іншої країни, але Росія є однією з єдиних країн, однією з небагатьох країн, на яку не поширюються ці нові тарифи», – заявив Кевін Гассетт.

Журналіст ABC News ще раз перепитав Гассетта, чи визнає він, що Росія не сплачуватиме жодних нових мит, на відміну від багатьох союзників США, включно з Європою, Канадою та Мексикою.

«Росія перебуває в розпалі переговорів щодо миру, який дійсно впливає на тисячі й тисячі життів людей, і це те, на чому зараз зосереджений президент Трамп», – підсумував Кевін Гассетт.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трам оголосив про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів. Трамп наклав взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%, та 25% тариф на увесь імпорт автомобілів до США.