Акції американських компаній стрімко падають через тарифи Трампа

Європейський Союз та Канада запровадили тарифи у відповідь на масштабне підвищення мит на імпорт з боку США. Так, ЄС ухвалив мита на товари на суму в понад 21 млрд євро, а Канада запровадила 25% мит на всі авто з США, повідомили у середу, 9 квітня, у пресслужбі Єврокомісії, а також прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Так, країни Євросоюзу проголосували за запровадження мит на товари з США на суму понад 21 млрд євро. Зазначається, що єдиною країною ЄС, яка не підтримала дзеркальні тарифи проти США, стала Угорщина.

Тарифи передбачають додаткові мита на імпортовані з США соєві боби, діаманти, мотоцикли, м’ясо птиці та інші товари. За даними Bloomberg, більшість американських товарів обкладатимуть митом у 25%, решту – в 10%. Втім, додаткові мита не запровадили щодо американського бурбона – на думку членів ЄС, президент США Дональд Трамп у відповідь на це може обкласти митом у 200% алкоголь з Франції та інших країн Європи.

Деякі з тарифів почнуть діяти з 15 квітня 2025 року, а інші будуть поступово набувати чинності протягом року. Зазначається, що наразі Єврокомісія готує черговий пакет відповідей на дії США, який оприлюднять наступного тижня.

«ЄС вважає мита США невиправданими та шкідливими, що завдають економічної шкоди обом сторонам, а також світовій економіці. ЄС заявив про свою чітку перевагу пошуку результатів переговорів із США, які були б збалансованими та взаємовигідними. Ці контрзаходи можуть бути призупинені в будь-який час, якщо США погодяться на справедливий і збалансований результат переговорів», – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Канада також відреагувала на запровадження додаткових мит у 25%. 9 квітня прем’єр-міністр країни Марк Карні оголосив про запровадження 25-відсоткових мит на всі авто з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю між США, Канадою та Мексикою (CUSMA). Також мита стосуватимуться комплектуючих до санкціонованих авто, якщо вони не вироблені в Канаді чи Мексиці.

«Президент Трамп спричинив цю торгівельну кризу — і Канада реагує цілеспрямовано та з силою», – повідомив він.

До слова, після запровадження дзеркальних мит у 34% та ще більшого підвищення мит з боку США Китай також запровадив нову відповідь. Країна оголосила про запровадження з 10 квітня 84% мита на всі американські товари. Зазначимо, повний розмір мит на імпорт з Китаю з боку США становить 104%.

Тарифи США для світу – що відомо

2 квітня Дональд Трамп запровадив масштабні мита на всі імпортні товари, які торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів. До списку потрапили 140 країн, які торгують із США – втім, там немає Росії та Білорусі. Трамп пояснив це тим, що США «не торгують з ними», оскільки вони під санкціями. Втім, за даними Axios, США вже ж торгують з Росією більше, аніж із країнами Маврикій та Бруней, які потрапили до списку мит. Згодом Білий дім заявив, що це рішення пов'язане з тим, що зараз тривають перемовини щодо миру

Щодо низки країн, які «мають найбільш несправедливі торгівельні відносини» з США, Трамп анонсував запровадження значно вищих тарифів – зокрема, 34% для Китаю та 20% для Євросоюзу. Україна також потрапила до списку мит – на товари з країни працюватимуть базовий відсоток у 10% мит. Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року, а мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

4 квітня Трамп заявив, що може розглянути зниження тарифів, якщо країни запропонують йому щось «феноменальне». Втім, вже за кілька днів американський президент відкинув будь-які скасування тарифів.

Внаслідок заяви Трампа про підвищення мит американський фондовий ринок обвалився, долар впав, а низка великих компаній втратили мільярди доларів. Статки втратив і соратник Трампа Ілон Маск, який, за даними The Washington Post, безрезультатно намагався переконати Трампа не запроваджувати тарифи. Маск втратив понад 130 млрд доларів, знизивши свої статки до 300 млрд доларів. Крім того, акції компанії Маска Tesla також стрімко падають – зокрема, через політику Маска та його підтримку праворадикальних настроїв.