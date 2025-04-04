Після оголошення нових тарифів Трампом фондовий ринок обвалився

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готовий знизити тарифи на товари, які експортуються до США. За його словами, таке зниження може відбутися, якщо інші країни запропонують щось «феноменальне», передає 3 квітня Bloomberg.

Президент виступив із заявою після одного з найгірших падінь акцій американських компаній. За день, як Трамп запровадив нові тарифи для країн, фондовий ринок США обвалився, долар впав на 1,5%, а низка великих компаній втратили мільярди доларів.

Втім, під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One 3 квітня Трамп став на захист запровадженої тарифної програми. За його словами, він радий зниженню процентних ставок та вірить, що турбулентність на фондових ринках врегулюється.

На думку Трампа, запровадження мит дає США «велику силу для ведення переговорів». Президент повідомив, що після запровадження тарифів «кожна країна телефонувала нам».

Відповідаючи на запитання про можливе зниження тарифів, Дональд Трамп заявив, що це залежатиме від умов.

«Якщо хтось сказав, що ми дамо вам щось таке феноменальне, за умови, що вони дають нам щось хороше», – сказав він.

Що саме він мав на увазі, Трамп не уточнив.

Тарифи США для світу – що відомо

Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп запровадив масштабні мита на всі імпортні товари, які торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів. До списку потрапили 140 країн, які торгують із США – втім, там немає Росії та Білорусі. Трамп пояснив ц тим, що США «не торгують з ними», оскільки вони під санкціями. Втім, за даними Axios, США вже ж торгують з Росією більше, аніж із країнами Маврикій та Бруней, які потрапили до списку мит.

Щодо низки країн, які «мають найбільш несправедливі торгівельні відносини» з США, Трамп анонсував запровадження значно вищих тарифів – зокрема, 34% для Китаю та 20% для Євросоюзу. Україна також потрапила до списку мит – на товари з країни працюватимуть базовий відсоток у 10% мит. Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року, а мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, в України є шанси домовитись на інші умови торгівлі. Вона зазначила, що мита від США для України – це складно, але не критично.