Юлія Свириденко вважає, що Київ має шанси домовитись на інші умови

Сполучені Штати Америки запровадили мито у 10% для України. У Міністерстві економіки вважають, що в Києва є шанси домовитись на інші умови торгівлі. Про це повідомила у четвер, 3 березня, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлії Свириденко.

За її словами, мита від США для України – це складно, але не критично.

«Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично. Для нас діятиме загальне мито на 10%. Якогось окремого вищого мита, як от у Молдови 31% чи у ЄС 20%, щодо України немає», – написала Свириденко.

Відомо, що протягом 2024 року Україна експортувала до США 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун й 112 млн – труби. Водночас у Штатів було куплено товарів на суму 3,4 млрд доларів.

Загалом до США Україна експортує понад 600 різних товарів, серед яких 65 видів продукції на суму більше як 1 млн доларів. За словами міністерки, Київ має шанси домовитись на інші умови як надійний союзник й партер, оскільки від справедливих мит виграють обидві країни.

«Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови», – додала вона.

Тим часом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що введені Трампом мита є серйозним ударом по світовій економіці. Євросоюз готовий вжити контрзаходів, якщо переговори з Вашингтоном проваляться.

«Ми вже завершуємо роботу над першим пакетом контрзаходів у відповідь на мита на сталь. І тепер ми готуємося до подальших контрзаходів для захисту наших інтересів і нашого бізнесу, якщо переговори не увінчаються успіхом», – розповіла вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив у середу, 2 квітня, про запровадження щонайменше 10% мит на практично всі товари, що імпортуються до Сполучених Штатів. Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року, а мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.