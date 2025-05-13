США зменшать митну ставку на дешеві китайські товари зі 120% до 54% у межах торгового «перемир’я» між країнами. Указ президента Дональда Трампа набуде чинності в середу, 14 травня, передає агентство Reuters.

Повідомляється, що раніше товари вартістю до 800 доларів ввозили до США без сплати мита та з мінімальними перевірками за принципом de minimis. Цією можливістю активно послуговувались китайські онлайн-гіганти, зокрема Shein і Temu, а також торговці фентанілом та іншими забороненими речовинами.

«За останні роки кількість відправлень, що надходять до США через неоподатковуваний канал, різко зросла: понад 90% усіх посилок надходять через de minimis. З них близько 60% надійшло з Китаю», – зауважує агентство.

Також, згідно з розпорядженням Трампа, підвищення розміру фіксованого збору до 200 доларів буде відкладено. Ставка залишиться на рівні 100 доларів.

Нагадаємо, 12 травня Білий дім повідомив, що США та Китай домовилися на 90 днів призупини дію додаткових мит. США знижують тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай – зі 125% до 10% на американські.