Китайський виробник одягу та інших товарів широкого вжитку Shein почав активно виходити на український ринок. Компанія викуповує рекламні слоти у видачі Google. Також реклама маркетплейсу Shein почала зʼявлятись також у стрічці соцмережі Facebook від Meta. Як повідомила агенція діджитал-маркетингу Promodo, це може свідчити про те, що після проблем у США через тарифи Дональда Трампа компанія почала агресивно виходити на нові ринки та збільшувати частку на старих.

Тактика китайської компанії Shein, як й інших «китайців» – Temu, полягає у продажу дешевих товарів разом із безкоштовніою доставкою. Ритейлер працює у форматі ultra fast fashion і може випускати нові колекції набагато швидше за відомі бренди.

Як повідомляє Meta, саме Temu та Shein є одними з найбільших рекламодавців на ринку. Обидві компанії витратили у 2023 році понад 2 млрд доларів на рекламу, а 2024-го витрати сягнули 3 млрд доларів. Продажі Shein у 2023 році сягнули 30 млрд доларів, а Temu — 16 млрд доларів.

Як зазначають в агенції, для українського fashion-ринку Shein може стати проблемою. Як відомо, за посилки до 150 євро не стягується ПДВ, тож Shein зможе давати нижчу ціну на схожі категорії товарів. Згідно з дослідженнями Promodo, в Україні перше місце з-поміж популярних застосунків посідає Sinsay, який також відомий доступними цінами. Тож можливості для Shein в Україні очевидні, зазначили фахівці.

Shein – найбільший у світі роздрібний магазин дешевого одягу, аксесуарів та товарів широкого вжитку (електроніки, дрібного побутового приладдя та інших). Компанія була зареєстрована в Китаї 2008 року, нині її штаб-квартира розташована в Сінгапурі. Виробництво сконцентроване здебільшого у Гуанчжоу (Китай).

Компанія Shein неодноразово потрапляла у скандали через свою агресивну бізнес-практику, погану якість виробів та шкідливі сполуки у них, використання дитячої та рабської праці, конфіденційну політику (особисті дані користувачів ЄС передавали у Китай) тощо. Shein також критикували через ігнорування авторських прав і копіювання дизайну інших модних брендів.

Компанія не котирується на фондовій біржі та не публікує жодних річних звітів.

Лише в ЄС вона має 45 млн споживачів щомісяця (дані 2025 року).