Торік в Україні було відкрито 153 нові магазини Sinsay

Польські fashion-рітейлери знайшли підхід до українського споживача – понад третину від загального виторгу 10-ти найбільших іноземних роздрібних торгівців одягом торік заробили два гравці з Польщі: групи LPP та ССС. Перша пропонує вбрання під брендами Sinsay, Reserved, Cropp, House і Mohito. Друга – взуття та аксесуари до нього як власного виробництва, так й інших світових брендів.

Forbes Ukraine склав перелік найбільших іноземних fashion-рітейлерів, посилаючись на дані сервісу YouControl.

Лідер рейтингу – польська група LPP – 2024-го отримала від продажів 11 млрд грн виторгу, що на 47% більше за ніж позаторік.

Компанія робить ставку на активну експансію в Україні – відкрила протягом минулого року 159 магазинів, з-поміж них 153 – під брендом Sinsay, розповів регіональний менеджер LPP в Україні Ярема Івахів. У розвиток інвестували 978 млн грн, додав він.

Для порівняння: виторг найбільшого українського виробника одягу Goldi торік становив 1 млрд грн.

Станом на березень 2025-го LPP має 303 магазини на українському ринку під вивісками Sinsay, Reserved, Cropp, House і Mohito.

Польська група ССС також робить ставку на розширення присутності на українському ринку. Зокрема, у листопаді 2023 року компанія вивела в Україну нову мережу мультибрендових магазинів HalfPrice. До цього рітейлер розвивав лише однойменну мережу магазинів взуття ССС. Це дало результат – 2024 року компанія збільшила виторг на 44%, до 554 млн грн.

У березні 2025 року в Україні працювали чотири магазини HalfPrice і 12 ССС.

Іспанська група Inditex (бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho) посідає друге місце в рейтингу. Компанія відновила роботу в квітні 2024 року і за неповний рік отримала 6,2 млрд грн виторгу.

У матеріалі Forbes Ukraine йдеться про те, що загалом десятка найбільших іноземних продавців одягу та взуття збільшила у 2024-му виторг на 63%. Турецькі Colin’s і DeFacto – єдині компанії, у яких спадала торгівля у 2024 році: падіння на 10%, до 1,5 млрд грн, і 7%, до 588,5 млн грн відповідно.

Інфографіка Forbes Ukraine

До рейтингу увійшли компанії, зареєстровані за основними КВЕДами «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах», «Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах» та «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах». Всі або більшість їхніх бенефіціарів – іноземці, а самі компанії представляють міжнародні бренди одягу та взуття в Україні.