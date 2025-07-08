Під нові тарифи Трампа потрапили переважно країни Азії

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на товари з низки країн Азії, Африки та Європи. Нові тарифи стосуються 14 країн, серед яких – Південна Корея, Японія, Малайзія та Казахстан, повідомив Трамп 7 липня у своїй соцмережі Truth Social, передає Washington Post.

У низці листів, оприлюднених у Truth Social, Дональд Трамп заявив, що США «погодилися продовжувати співпрацю» з кожною країною попри великий торгівельний дефіцит.

США піднімуть тарифи для Японії та Південної Кореї до 25%. За словами Трампа, якщо країни «з якоїсь причини» ухвалять рішення підвищити свої мита на товари з США, то він додасть ще по 25% тарифів до будь-якої суми.

Зазначимо, Трамп підвищив тарифи для Японії та Південної Кореї несуттєво порівняно з квітневими обмеженнями – тарифи для Японії збільшили з 24% до 25%, а для Південної Кореї – залишили незмінними. Втім, нагадаємо, 9 квітня Трамп відклав запровадження попередніх тарифів на 90 днів – до 9 липня.

Також 25% мит отримають Малайзія, Казахстан і Туніс. Крім того, від 30% до 36% тарифів США запровадять проти ПАР, Боснії та Герцеговини, Індонезії, Бангладеш, Сербії, Таїланду та Камбоджі. З найбільшими тарифами стикнуться М’янма та Лаос – до 40%.

Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп запровадив масштабні мита на всі імпортні товари, які торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів. До списку потрапили 140 країн, які торгують із США – втім, там немає Росії та Білорусі. Трамп пояснив це тим, що США «не торгують з ними», оскільки вони під санкціями. Втім, за даними Axios, США вже ж торгують з Росією більше, аніж із країнами Маврикій та Бруней, які потрапили до списку мит. Згодом Білий дім заявив, що це рішення пов'язане з тим, що зараз тривають перемовини щодо миру

Щодо низки країн, які «мають найбільш несправедливі торгівельні відносини» з США, Трамп анонсував запровадження значно вищих тарифів – зокрема, спочатку він оголосив про 34% для Китаю та 20% для Євросоюзу. Україна також потрапила до списку мит – на товари з країни працюватимуть базовий відсоток у 10% мит.

Вже 9 квітня, коли тарифи набували чинності, Трамп відтермінував їх на 90 днів, водночас суттєво збільшивши тарифи для Китаю до 125%.