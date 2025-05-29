Після блокування судом тарифів Трампа на світових ринках розпочалося зростання

Міжнародний торгівельний суд США постановив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши тарифи проти майже всіх торгівельних партнерів. Суд визнав таке рішення незаконним та заблокував тарифи проти десятків країн, повідомило у середу, 29 травня, агентство Reuters.

Суд визнав, що Конституція США, зокрема закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, «не уповноважує президента запроваджувати необмежені тарифи». Зазначимо, саме цей закон дозволяє Конгресу запроваджувати тарифи, ембарго та санкції у відповідь на надзвичайні ситуації в США.

«Суд не розглядає доцільність або ймовірну ефективність використання президентом тарифів як важеля впливу. Таке використання є неприпустимим не тому, що воно нерозумне чи неефективне, а тому, що федеральний закон цього не дозволяє», – йдеться у висновку колегії з трьох суддів.

Судді зобов’язали адміністрацію Трампа видати протягом 10 днів нові накази, які підтверджують постійну заборону на додаткові мита для країн, запроваджені у січні. Сторона захисту Трампа одразу оскаржила рішення суду, поставивши під сумнів його повноваження.

Суд визнав всі розпорядження Дональдта Трампа про запровадження підвищених тарифів недійсними. Зокрема, рішення суддів скасувало укази президента США про запровадження 25% мит на канадські та мексиканські товари, а також частину (20%) мит на китайські товари. Також рішення суду скасували тариф у базових 10% для всіх торгівельних партнерів США та призупинили взаємні тарифи в 20%-50% для країн, які відповіли на дії Трампа. Нагадаємо, ці тарифи мали набути чинності 9 липня, в разі якщо країни, проти яких запровадили мита, не укладуть угоду з адміністрацією Трампа.

Зазначається, що рішення суду передбачає можливе повернення вже стягнутих з боку США мит для країн. Водночас тарифи, запроваджені не з причини надзвичайного стану в економіці США, досі мають чинність – йдеться про тарифи на сталь, алюміній та автомобілі.

Рішення остаточно блокує тарифи, проте може бути призупиненим, якщо суд дозволить Трампу відновити тарифи під час апеляції.

За даними Reuters, на скасування тарифів Трампа позитивно відреагували фінансові ринки. Зокрема, зріс курс долара відносно євро, єна та швейцарський франк. Також зросли акції по всій Азії та зросли світові ціни на нафту – до 65,69 долара за барель.

Нагадаємо, проти Трампа щодо запровадження ним тарифів подала в суд 4 квітня юридична група New Civil Liberties Alliance. Група звинуватила президента США в тому, що він неправомірно обійшов Конгрес, запровадивши мита відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року.