Капітал Трампа за тиждень зменшився з 4,7 млрд до 4,2 млрд доларів

Статки президента США Дональда Трампа скоротилися на 500 млн доларів через падіння світових ринків після запроваджених ним мит. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомив Forbes.

За даними видання, капітал Трампа за тиждень зменшився з 4,7 млрд до 4,2 млрд доларів. Найбільше постраждала медіатехнологічна компанія Trump Media and Technology Group. А комерційна нерухомість Трампа включно з Trump Tower і 40 Wall Street здешевшала близько на 90 млн доларів.

Гольф-клуби Трампа втратили 70 млн доларів, а готельні активи, включно з курортом Trump National Doral впали на 16%. Крім цього, житлова нерухомість зменшилася на 20 млн доларів через середнє падіння акцій квартирних компаній.

«Криптовалютні активи, ймовірно, скоротилися на 32 млн доларів через падіння Ethereum на 18% після оголошення тарифів», – додали у Forbes.

Масштабні мита США для світу

2 квітня Дональд Трамп запровадив масштабні мита на всі імпортні товари, які торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів. До списку потрапили 140 країн, які торгують із США – втім, там немає Росії та Білорусі. Трамп пояснив це тим, що США «не торгують з ними», оскільки вони під санкціями. Втім, за даними Axios, США вже ж торгують з Росією більше, аніж із країнами Маврикій та Бруней, які потрапили до списку мит. Згодом Білий дім заявив, що це рішення пов'язане з тим, що зараз тривають перемовини щодо миру

На запровадження додаткових мит відреагував Китай – країна запровадила 34% мит та оголосила про контроль над експортом до США середніх і важких рідкоземельних металів. Також на тарифи Трампа відреагували в Євросоюзі – наразі там розглядається можливість запровадити 25% мит на американський експорт у відповідь.