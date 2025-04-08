Дональд Трамп втратив 500 млн доларів через запроваджені ним мита
Найбільше постраждала Trump Media and Technology Group
Статки президента США Дональда Трампа скоротилися на 500 млн доларів через падіння світових ринків після запроваджених ним мит. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомив Forbes.
За даними видання, капітал Трампа за тиждень зменшився з 4,7 млрд до 4,2 млрд доларів. Найбільше постраждала медіатехнологічна компанія Trump Media and Technology Group. А комерційна нерухомість Трампа включно з Trump Tower і 40 Wall Street здешевшала близько на 90 млн доларів.
Гольф-клуби Трампа втратили 70 млн доларів, а готельні активи, включно з курортом Trump National Doral впали на 16%. Крім цього, житлова нерухомість зменшилася на 20 млн доларів через середнє падіння акцій квартирних компаній.
«Криптовалютні активи, ймовірно, скоротилися на 32 млн доларів через падіння Ethereum на 18% після оголошення тарифів», – додали у Forbes.
Масштабні мита США для світу
2 квітня Дональд Трамп запровадив масштабні мита на всі імпортні товари, які торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів. До списку потрапили 140 країн, які торгують із США – втім, там немає Росії та Білорусі. Трамп пояснив це тим, що США «не торгують з ними», оскільки вони під санкціями. Втім, за даними Axios, США вже ж торгують з Росією більше, аніж із країнами Маврикій та Бруней, які потрапили до списку мит. Згодом Білий дім заявив, що це рішення пов'язане з тим, що зараз тривають перемовини щодо миру
На запровадження додаткових мит відреагував Китай – країна запровадила 34% мит та оголосила про контроль над експортом до США середніх і важких рідкоземельних металів. Також на тарифи Трампа відреагували в Євросоюзі – наразі там розглядається можливість запровадити 25% мит на американський експорт у відповідь.