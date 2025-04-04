Стверджується, що Трамп незаконно ввів жорсткі мита на китайські товари

Юридична група New Civil Liberties Alliance, яку підтримують консерватори, подала позов до суду на президента США Дональда Трампа після введення ним жорстких мит на імпортні товари 2 квітня. Про це повідомило агентство Bloomberg в п’ятницю, 4 квітня.

NCLA представляє інтереси компанії з роздрібного продажу канцтоварів Simplified, яка заявила, що зазнає «серйозної» шкоди від «неконституційних» мит США проти Китаю. Компанія позиціює себе як жіночий бізнес, що продає преміальні календарі-планувальники та інші канцтовари.

У позові Simplified ідеться, що Трамп неправомірно обійшов Конгрес, запровадивши мита відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року.

«Використовуючи надзвичайні повноваження для запровадження всебічного тарифу на імпорт з Китаю, що не передбачено законом, президент Трамп зловживав цими повноваженнями, узурпував право Конгресу контролювати тарифи й порушив конституційний поділ влади», – сказав старший судовий радник NCLA Ендрю Морріс.

Позивач вимагає від суду визнати запроваджені Трампом мита неконституційними й встановити, що їх було прийнято з порушенням адміністративних правил США.

Позов, поданий у федеральному суді Флориди, може стати першим юридичним оскарженням масштабних нових тарифів США. Відповідачами у позові також названо Міністерство внутрішньої безпеки та топпосадовців цього відомства, додають журналісти.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп ввів масштабні мита на майже всі імпортні товари зі 185 країн. Розмір мит становить від 10% до 49%. Україна також є в цьому списку – на українські товари буде діяти базова ставка в 10%.

Уже 4 квітня Китай ввів додаткові дзеркальні 34% мита на всі американські товари. Підвищені мита на американські товари введуть з 10 квітня.