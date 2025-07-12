Швьонтек повертається у топ-3 найкращих тенісисток світу

Польська тенісистка Іга Швьонтек стала переможницею Вімблдону-2025. Четверта ракетка світу у фіналі турніру каменя на камені не залишила від американки Аманди Анісімової, здобувши свою 100-ту перемогу на турнірах Великого шлему.

Вімблдон-2025. Жінки, фінал

Аманда Анісімова (США, WTA № 12) – Іга Швьонтек (Польща, WTA № 4) – 0:2 (0:6, 0:6)

Аби пробитись у вирішальний раунд Анісімова у півфіналі здолала білоруску Аріну Соболенко (WTA № 1), а Швьонтек легко розібралась зі швейцаркою Беліндою Бенчіч (WTA № 35). Поєдинок тривав 58 хвилин – це була перша зустріч суперниць.

Іга на диво легко закрила обидві партії, повісивши суперниці по бублику в обох сетах. Така суха перемога стала першою з 1911 року, коли фінал жіночого одиночного розряду Вімблдону завершився з рахунком 6:0, 6:0. Це був шостий фінал польки на Грендслемах і вона жоден не програла.

Цікаво, що Швьонтек на Вімблдоні ніколи не заходила далі чвертьфіналу, хоча мала в колекції п'ять титулів на інших турнірах Великого шолому – 4 перемоги на Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023, 2024) та одна на US Open (2022). Цей трофей став для неї першим з 2024 року, коли вона тріумфувала у Парижі. Також Іга стала першою представницею Польщі, яка виграла Вімблдон (як серед чоловіків, так і серед жінок).

З наступного тижня Швьонтек повернеться до топ-3 світового рейтингу.