Спортсменка зможе повернутися до змагань вже за тиждень

Польська тенісистка Іга Швьонтек погодилась на місячну дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил, повідомляє Міжнародна агенція з чесності в тенісі (ITIA). У серпні 23-річна спортсменка провалила допінг-тест – у її пробі виявили серцевий препарат триметазидин (TMZ). Як наслідок, її було відсторонено від змагань на період з 12 вересня по 4 жовтня і вона пропустила одразу три азійські турніри – WTA 500 у Сеулі, WTA 1000 в Пекіні та WTA 1000 в Ухані.

Швьонтек подала апеляцію і після тривалого розслідування ITIA визнало, що позитивний тест був спричинений забрудненням препарату мелатоніну, який гравчиня вживала для лікування проблем зі сном через адаптацію до часових поясів. Зрештою було вирішено відсторонити польку на один місяць, в який буде зараховано 23 дні, як вона пропустила в вересні-жовтні 2024-го. До гри вона зможе повернутися вже 4 грудня.

Окрім відсторонення Швьонтек також була оштрафована на 158,90 тисяч доларів, які заробила за свій півфінал на WTA 1000 в Цинциннаті (турнір відбувся у серпні після того, як Іга провалила допінг-тест).

До слова, Швьонтек вже друга перша ракетка світу, яку звинуватили в порушенні антидопінгових правил у 2024 році. У березні поточного року Яннік Сіннер провалив два допінг-тести: в організмі спортсмена знайшли анаболічний препарат клостебол. Попри це спортсмен уникнув дискваліфікації.

Нагадаємо, у поточному сезоні Швьонтек виграла Roland Garros, виборола чотири титули WTA 1000 (в Катарі, Індіан-Веллсі, Мадриді та Римі) і стала бронзовим призером Олімпійських ігор у Парижі.