Швьонтек завоювала для Польщі першу в історії медаль на олімпійському тенісному турнірі

У п’ятницю, 2 серпня, на тенісному турнірі Олімпійських Ігор у Парижі відбувся втішний фінал. Бронзову медаль Олімпіади-2024 виборола перша ракетка світу Іга Швьонтек, яка легко розбила представницю Словаччини Анну-Кароліну Шмідлову (WTA № 67).

Олімпійські ігри 2024, матч за бронзу

Іга Швьонтек (Польща) – Анна-Кароліна Шмідлова (Словаччина) – 6:2, 6:1

Швьонтек розгромила Шмідлову у двох сетах за 1 годину та 1 хвилину. Це була дебютна зустріч суперниць. Для Польщі це перша медаль в історії на олімпійському тенісному турнірі.

До слова, для Іги Олімпіада-2024 друга в кар’єрі. У Токіо у 2020-му вона дісталася до 2-го раунду. Для Шмідлової це також друга спроба – у 2016-му у Ріо-де-Жанейро вона вилетіла у другому колі.

Нагадаємо, матч за золоту медаль буде розіграно у неділю, 3 серпня. У боротьбі за найвищу нагороду зійдуться китаянка Чжен Ціньвень та хорватка Донна Векіч (Чжен у півфіналі здолала Швьонтек, а Донна – Шмідлову).