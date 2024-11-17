Для 23-річного італійця цей фінал став вже другим у кар'єрі

У неділю, 17 листопада, на підсумковому турнірі АТР-2024 у Турині відбувся фінальний матч, в якому зійшлись італієць Яннік Сіннер та американець Тейлор Фрітц. Інтриги не сталось – номер один у світовому рейтингу без особливих проблем здолав п’яту ракетку світу, здобувши заповітний трофей.

Підсумковий турнір АТР-2024, фінал

Яннік Сіннер (ATP № 1) – Тейлор Фрітц (ATP № 5) – 6:4, 6:4

Це була п'ята зустріч суперників – Сіннер записав до свого доробку вже четверту перемогу в очних зустрічах. Поєдинок тривав 1 годину та 23 хвилини. В активі італійця 14 подач навиліт і жодної подвійної помилки, 2 із 6 брейк-пойнтів. Натомість американець зробив 8 ейсів і припустився 2 подвійних помилок.

Зазначимо, що для Янніка це був другий поспіль фінал ATP Finals – у 2023 році він поступився у вирішальній зустрічі Новаку Джоковичу. Для Тейлора ж вихід у вирішальний раунд змагань став першим у кар’єрі.

Цікаво, що Сіннер виграв усі п'ять матчів на ATP Finals і став першим гравцем з 1986 року, який не віддав жодного сета на шляху до трофея. Як наслідок, італієць отримає підвищені призові за титул – 4 881 500 доларів.

За інформацією Opta, 23-річний Сіннер став наймолодшим гравцем за останні 23 роки, якому вдалось стати чемпіоном ATP Finals. У 2001 році австралієць Ллейтон Г'юїтт здобув титул у віці 20 років. Також італієць став лише третім тенісистом в історії, який виграв Australian Open, US Open і ATP Finals в одному сезоні – раніше цього досягли Роджер Федерер та Новак Джокович. Загалом перемога над Фріцем стала для Янніка 70-ю у поточному сезоні.