Легендарний спортсмен вирішив остаточно зачохлити свою ракетку

Іспанський тенісист Рафаель Надаль, колишня перша ракетка світу, оголосив про завершення кар'єри. Про це 38-річний спортсмен, який нині посідає 138 сходинку у світовому рейтингу, написав на своїй сторінці у «Твіттері».

«Останні роки для мене були досить непростими, особливо останні два. Не думаю, що можу грати без якихось обмежень. Звичайно, це досить складне рішення, яке потребувало деякого часу. Але у житті все має свій початок та кінець. І я гадаю, що настав слушний час, щоб закінчити кар'єру, яка була значно тривалішою та успішнішою, ніж я міг собі уявити», — сказав Надаль.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Останнім турніром для Надаля стане Кубок Девіса, де він виступить у складі збірної Іспанії. У 2025 році на корт тенісист не повернеться.

Нагадаємо, Рафаель Надаль – екс-перша ракетка світу в одиночному розряді (209 тижнів за кар'єру). Впродовж 23 років він здобув 92 титули ATP, зокрема, 22 рази перемагав на турнірах «Великого шлему» в одиночному розряді (2-е місце в історії), у тому числі рекордні 14 разів тріумфував на Ролан-Гарросі, що є рекордом з перемог на одному турнірі Грендслемів в одиночному розряді. Власник кар'єрного «Золотого шлему» в одиночному розряді (перемога на всіх турнірах Грендслемів та олімпійське золото не в один рік) та один із чотирьох тенісистів в історії тенісу (один із двох у «Відкриту еру»), кому вдалося мінімум двічі виграти кожен турнір серії.

Іспанець найбільш успішно виступав на ґрунтових кортах, на яких виграв рекордні 63 турніри, за що отримав прізвисько «Король ґрунту». Є єдиним тенісистом у «Відкритій ері», який виграв не менше 11 разів ґрунтові мастерси в Монте-Карло (11) та Барселоні (12), а також Відкритий чемпіонат Франції з тенісу (14). Посідає друге місце в історії тенісу за сумою виграних призових за кар'єру – понад 130 млн доларів.