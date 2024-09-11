Екс-перша ракетка світу планує повернутися на корти вже наступного ігрового року

Українська тенісистка Еліна Світоліна не виступатиме на тенісних турнірах до кінця 2024 року. Про це 29-річна спортсменка повідомила під час візиту до Львова, де вона відкривала нові тенісні корти. Причина такого рішення – травми, які останнім часом дошкуляють тенісистці.

Зауважимо, останнім турніром для українки став US Open-2024. На ньому Світоліна пройшла до третього етапу змагань, де вилетіла від американки Коко Гофф. Також у поточному сезоні Еліна зіграла у фіналі WTA 250 в Окленді, дійшла до чвертьфіналу Вімблдону, 1/8 фіналу Олімпіади та четвертого раунду Australian Open.

Цікаво, що на Відкритому чемпіонаті США Світоліна грала з пошкодженням, якого зазнала на турнірі WTA у Монтереї. Їй навіть провели «мініоперацію» після першого кола US Open, але вона сподівалася відновитися й дограти кінець року.

«У мене був непоганий сезон. Я вже достроково закінчила його, тому що травмувалася. Завершити цей рік у топ-30 – це непоганий результат з огляду на те, що я була більшу частину сезону травмована», – розповіла Еліна.

«Олімпіада пройшла непогано. На жаль, я не змогла завоювати медаль, але були класні перемоги. Зараз я лікуватиму свої травми. Сподіваюся, що зможу розпочати свій наступний сезон краще», – додала тенісистка.

Наразі Світоліна посідає 28 місце в рейтингу WTA. Минулого року вона також через травму завершила свій сезон після Відкритого чемпіонату США.