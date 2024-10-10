Легендарний турнір вирішив взяти приклад з Australian Open і US Open

Вімблдон вирішив відмовитись від послуг лінійних суддів, повідомляє офіційний сайт змагань. Це станеться вперше за 147-річну історію одного з найлегендарніших і найстарішого з турнірів «Великого шлему». Лінійні судді фіксували аути й помилки тенісистів на подачах і кожного разу привертали до себе увагу стильними образами. Раніше на 18 кортах Вімблдона працювали близько 300 суддів на лініях.

Зазначається, що тепер (з сезону 2025 року) їх замінить автоматична система фіксації, що вже використовується на двох Грендслемах – хардових Australian Open та US Open. Автоматизована фіксація працюватиме як на матчах основних раундів Вімблдону, так і на етапі кваліфікації.

«Рішення ухвалили після тривалого періоду розгляду і консультацій. Переглянувши результати тестувань, проведених на турнірі цього року, ми вважаємо технологію достатньо надійною. Прийшов час зробити цей важливий крок на шляху до максимальної точності», — пояснила Саллі Болтон, виконавча директорка клубу AELTC, який приймає турнір.

Таким чином, з наступного року єдиним турніром «Великого шлему», на якому будуть залучені судді на лінії, залишиться Roland Garros – чемпіонат з тенісу, що проходить щорічно в Парижі починаючи з 1891 року.

Цікаво, що електронну систему також почнуть використовувати на всіх турнірах серії ATP. Раніше її активно тестували під час пандемії COVID-19.

Нагадаємо, у 2025 році Вімблдон відбудеться з 30 червня по 13 липня.