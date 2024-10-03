Українка втратила історичний шанс вперше в кар'єрі вийти у півфінал «тисячника»

Українська тенісистка Юлія Стародубцева не змогла вперше у кар'єрі пробитись у півфінал турнірів WTA 1000. У Пекіні наша землячка у трьох сетах зазнала поразки від шостої ракетки світу Коко Гофф і припинила участь у змаганнях.

WTA 1000, одиночний розряд, 1/4 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна, WTA № 115) – Коко Гофф (США, WTA № 4) – 1:2

Матч, який тривав 1 годину 53 хвилини, завершився з рахунком 6:2, 2:6, 2:6. Стародубцева двічі подала навиліт, припустилася однієї подвійної помилки й реалізувала 3/13 брейк-пойнти. Своєю чергою Коко влаштувала парад помилок, зробивши 11 подвійних. Також вона використала 4/6 брейк-пойнти й двічі виконала подачі навиліт.

Суперницею Гофф у півфіналі буде іспанська тенісистка Паула Бадоса (WTA № 19), яка у 1/4 фіналу обіграла Чжан Шуай (WTA № 595) із Китаю.

Нагадаємо, Стародубцева ніколи досі не грала на «тисячниках» – потрапляння в основну сітку турніру такого рівня було дебютним у її кар'єрі (раніше вона виходила у чвертьфінал WTA 250 у Монастірі). У першому колі Юлія здолала німкеню Лауру Зігемунд, обіграла 37-му ракетку світу Катержину Сінякову, а в 1/16 фіналу вибила представницю Вірменії, яка донедавна мала російське громадянство, Еліну Аванесян, а в 1/8 фіналу турніру вибила безпрапорну росіянку Анну Калінську.

24-річна тенісистка стала останньою українкою, що припинила боротьбу в Пекіні-2024. Вищі за рейтингом українські тенісистки – Марта Костюк (WTA №18), Даяна Ястремська (WTA №35), Ангеліна Калініна (WTA №48) та Леся Цуренко (WTA №88) – вилетіли на цьому турнірі в перших своїх матчах.

Зазначимо, що Стародубцева за підсумками змагань дебютує у топ-100 – у live-рейтингу вона піднялась на 79 сходинку та обійшла Лесю Цуренко.