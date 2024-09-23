Українська тенісистка повторила досягнення Еліни Світоліної 2017 року

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений світовий рейтинг. Згідно з ним українська тенісистка Людмила Кіченок стала третьою ракеткою світу в парному розряді: 32-річна спортсменка піднялась одразу на дві позиції. Це новий національний рекорд для парного тенісу та повторення рейтингового рекорду для українського тенісу загалом – Еліна Світоліна у вересні 2017 року піднялася на третю сходинку одиночного рейтингу WTA.

Такий успіх Кіченок пов’язаний з нещодавнім тріумфом на US Open-2024, де вона разом з латвійкою Єленою Остапенко стала переможницею турніру. Остапенко, до слова, піднялась на одну сходинку і в загальному рейтингу йде п’ятою. Лідеркою залишається Катеріна Сінякова з Чехії, друга сходинка – у новозеландки Ерін Раутліфф.

Світовий рейтинг WTA (парний розряд, станом на 23.09.2024):

1. Катеріна Сінякова (Чехія) – 8780 очок

2. Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – 7645

3. Людмила Кіченок (Україна) – 6165 (+2 позиції)

4. Габріела Дабровскі (Канада) – 6125

5. Єлена Остапенко (Латвія) – 5948 (+1 позиція)

6. Елізе Мертенс (Бельгія) – 5870 (-3 позиції)

7. Се Шувей (Тайвань) – 5316

8. Дезері Кравчик (США) – 5125 (+1 позиція)

9. Тейлор Таунсенд (США) – 5118 (-1 позиція)

10. Ніколь Меліхар (США) – 5085 (+3 позиції)

Нагадаємо, Людмила Кіченок за свою кар’єру виграла 11 парних титулів WTA (також національний рекорд для парного тенісу), серед яких один титул Grand Slam (US Open-2024) і один WTA 1000 (Цинциннаті-2022). Ще 11 разів Людмила доходила на турнірах WTA-туру до фіналу, зокрема один раз на «мейджорі» (Australian Open-2024)