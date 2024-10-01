Українська тенісистка здобула найрейтинговішу для себе перемогу

Українська тенісистка Юлія Стародубцева вперше у своїй кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000, який триває в Пекіні. Стародубцева, яка перед стартом змагань посідала рекордне для себе 115 місце рейтингу WTA, в 1/8 фіналу у двох сетах здолала 14-ту ракетку світу – нейтральну Анну Калінскую.

WTA 1000, одиночний розряд, 1/8 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна, WTA №115) – Анна Калінская (без прапора, WTA №14) – 2:0 (7:5, 6:0)

У поєдинку, який тривав 1 годину 36 хвилин, українці вистачило двох сетів. У першому тенісистки влаштували запеклу боротьбу, з якої переможницею вийшла Стародубцева – 7:5. Однак у другій партії Юлія взагалі не зустріла опору від росіянки – 6:0.

24-річна Юлія Стародубцева ніколи досі не грала на «тисячниках» – потрапляння в основну сітку турніру такого рівня було дебютним у її кар'єрі (раніше вона виходила у чвертьфінал WTA 250 у Монастірі). У першому колі Юлія здолала німкеню Лауру Зігемунд, обіграла 37-му ракетку світу Катержину Сінякову, а в 1/16 фіналу вибила представницю Вірменії, яка донедавна мала російське громадянство, Еліну Аванесян.

У чвертьфіналі Стародубцева зіграє проти переможниці матчу Наомі Осаки (WTA № 73) та Коко Гофф (WTA № 6). Навіть якщо українка не пройде далі, вона дебютує у топ-100: у live-рейтингу вона піднялася на 79 сходинку та обійшла Лесю Цуренко.

Перемога над Калінскою – перша в її карʼєрі перемога над суперницями з топ-20. Вищі за рейтингом українські тенісистки – Марта Костюк (WTA №18), Даяна Ястремська (WTA №35), Ангеліна Калініна (WTA №48) та Леся Цуренко (WTA №88) – вилетіли на цьому турнірі в перших своїх матчах.

Нагадаємо, Стародубцева стала четвертою українкою у 2024 році, яка доходила до чвертьфіналу на турнірах рейтингом від WTA 1000 і вище (Даяна Ястремська грала у півфіналі Australian Open, Марта Костюк – у чвертьфіналі Australian Open та в півфіналі в Індіан-Веллсі, а Еліна Світоліна – у чвертьфіналі Вімблдону).