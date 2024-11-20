Кубок Девіса став останнім турніром для іспанця

У вівторок, 19 листопада, збірна Іспанії з тенісу у боротьбі за вихід у півфінал Кубка Девіса поступилась Нідерландам і припинила подальші виступи на турнірі.

Кубок Девіса 2024. Фінальний етап, 1/4 фіналу

Нідерланди – Іспанія – 2:1

Ботік ван де Зандсхулп – Рафаель Надаль – 6:4, 6:4

Таллон Грікспор – Карлос Алькарас – 6:7, 3:6

Веслі Колхоф/Ботік ван де Зандсхулп – Карлос Алькарас/Марсель Гранольєрс – 7:6, 7:6

Разом із вильотом іспанців кар'єру завершив і багаторічний лідер збірної Рафаель Надаль. 38-річний тенісист ще у жовтні заявив, що Кубок Девіса буде останнім для нього турніром.

«Титули, цифри, звісно, ​​існують і люди їх знають. Але я хотів би, щоб мене запам'ятали гарною людиною з маленького містечка на Мальорці. Я був дитиною, яка йшла за мрією, працював щосили, щоб досягти того, чого я досяг. Життя дало мені можливість прожити неймовірні моменти завдяки тенісу», – сказав Надаль у прощальній промові.

Нагадаємо, Рафаель – четвертий тенісист в історії, який виграв 22 турніри серії «Великого шлему» (його випередили лише Новак Джокович та Маргарет Корт (по 24), а також Серена Вільямс (23). Він єдиний в історії тенісу, кому вдавалось здобути 14 титулів на Ролан Гарросах.

Загалом за кар'єру Надаль виграв 92 трофеї, із них – 63 на ґрунтовому покритті (1080 перемог при 227 поразках). Рафа п'ять разів закінчував сезон як перша ракетка світу (2008, 2010, 2013, 2017, 2019). Його особистий рекорд за кількістю тижнів на першій сходинці світового рейтингу – 209.

Надаль – один із двох тенісистів, який оформив «Золотий Шолом» за кар'єру. Також в доробку іспанця є золото Олімпіади-2008 у Пекіні. Після здобуття титулу на Australian Open у 2022 році Надаль став четвертим тенісистом в історії, якому вдалось двічі зібрати «кар'єрний Шолом».