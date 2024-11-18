«Синьо-жовті» зуміли дотиснути австрійок лише в останньому матчі

Жіноча збірна України з тенісу зберегла прописку у кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, дотиснувши у плейоф турніру збірну Австрії (3:2). Як наслідок, «синьо-жовті» у квітні 2025 року боротимуться за вихід у фінальну частину турніру, натомість австрійки проведуть наступний сезон у Першій регіональній групі.

Кубок Біллі Джин Кінг

Україна – Австрія – 3:2

Надія Кіченок/Катаріна Завацька (Україна) – Таміра Пашек/Сіня Краус (Австрія) – 2:1 (5:7, 6:2, 6:4)

Вирішальний поєдинок відбувся в американському Мак-Кінні у ніч на 17 листопада. Це протистояння було надважливим для обох збірних, адже рахунок був 2:2. Український дует зумів взяти гору у дуелі, яка тривала 2 години 25 хвилин.

Нагадаємо, Леся Цуренко здолала Таміру Пашек, а Катаріна Завацька зазнала поразки від першої ракетки Австрії Сіньї Краус. Наступного дня Цуренко поступилась Краус, а Завацька перемогла Юлію Грабер, яка замінила Пашек.

Варто зазначити, що до цих матчів збірна України підходила не в оптимальному складі, адже на турнір не змогла поїхати перша ракетка країни Марта Костюк. Її мала замінити Анастасія Лопата, але вона зламала руку, тому теж не зіграла на престижному турнірі.

До слова, жіноча збірна України двічі у своїй історії грала у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг: у 2010-му та 2012-му роках. Тоді до світової групи виходили вісім збірних, які грали матчі на виліт. Україна двічі вилітала одразу в першому раунді.