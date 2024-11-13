Найкраща тенісистка України достроково завершила сезон

Перша ракетка України Марта Костюк не зіграє за збірну України проти Австралії в плейоф Кубка Біллі Джин Кінг, інформує прес-служба Фонду Еліни Світоліної у соціальній мережі Instagram. Про причини неучасті 22-річної тенісистки у турнірі не повідомляється.

Таким чином Костюк завершила сезон 2024 року – востаннє вона виходила на корти ще 10 жовтня. Українка також знялася з двох турнірів серії WTA 500 у китайському Нінбо та японському Токіо. До слова, востаннє на Кубку Біллі Джин Кінг Костюк востаннє грала у квітні 2023 року, коли збірна поступилася у кваліфікації Чехії.

Замінити першу ракетку України була покликана 19-річна дебютантка Анастасія Лопата, яка у світовому рейтингу WTA посідає 582-ге місце (дебютувала у липні 2023 року на 1342-й сходинці). Однак за день до початку підготовки тенісистка зламала руку і також не зможе допомогти «синьо-жовтим». Хто замінить Лопату – наразі невідомо.

Нагадаємо, плейоф Кубка Біллі Джин Кінг відбудеться 17-18 листопада. Збірну України під керівництвом Іллі Марченка представлятимуть Леся Цуренко, Катаріна Завацька, Анастасія Соболєва та Надія Кіченок.

Матчі пройдуть на хардових кортах американського Мак-Кінні у Техасі. Переможе збірна, що першою виграє три зустрічі. Переможниці пари вийдуть у кваліфікацію фінального турніру Кубка Біллі Джин Кінг 2025 року. Збірна, що зазнає поразки, наступний сезон розпочинатиме в регіональній групі.