Сербський тенісист не зможе зіграти через травму

Колишня перша ракетка світу Новак Джокович пропустить підсумковий турнір-2024. Про це тенісист повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Напередодні визначились 5 тенісистів, які гарантували собі участь у цьогорічному змаганні: Яннік Сіннер, Александер Звєрєв, Карлос Алькарас, Даніїл Мєдвєдєв та Тейлор Фрітц. На три вакантних місця претендували чотири тенісисти, серед яких був і Джокович. Серб зміг кваліфікуватися на турнір, посівши 6-ту сходинку у відбірковому рейтингу на Турин-2024, однак у підсумку заявив, що не зіграє на ATP Finals-2024 через травму.

«Для мене велика честь кваліфікуватись у підсумковий турнір ATP в Турині, і я з нетерпінням чекав цього моменту. Однак через травму я, на жаль, не зможу взяти участь у турнірі наступного тижня. Прошу вибачення у всіх, хто планував зустрітися зі мною», – написав Джокович в Instagram.

Цікаво, що Новак пропустить ATP Finals-2024 лише вдруге за останні 18 років. Серб дебютував на турнірі у 2007 році й відтоді лише одного разу не зіграв на турнірі – у 2017 році.

Перелік учасників, які зіграють на ATP Finals, виглядає наступним чином:

Яннік Сіннер (Італія) — 10330 очок

Александер Звєрєв (Німеччина) — 7315

Карлос Алькарас (Іспанія) — 6810

Даніїл Мєдвєдєв — 4830

Тейлор Фрітц (США) — 4300

Каспер Рууд (Норвегія) — 3855

Алекс де Мінор (Австралія) — 3745

Андрєй Рубльов — 3720

Нагадаємо, підсумковий турнір-2024 відбудеться з 10 по 17 листопада. Змагання відбудеться на закритих кортах на стадіоні «Inalpi Arena» у Турині, Італія. Жеребкування розподілу гравців по групах відбудеться у четвер, 7 листопада.