Індієць Аніш Саркар перевершив чотирирічного представника Бангладешу Афнана Тайвара Айлана

Індійський шахіст Аніш Саркар увійшов до світового рейтингу Міжнародної федерації шахів (FIDE) у віці трьох років, повідомила прес-служба організації на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер. Саркар став новим наймолодшим шахістом у світовому рейтингу, перевершивши досягнення чотирирічного представника Бангладешу Афнана Тайвара Айлана.

Аніш розпочав свою кар’єру рік тому, передає видання The Indian Express. У жовтні 2024-го він дебютував на змаганнях вікової категорії U-9 на регіональному відкритому чемпіонаті штату Західний Бенгал, де переміг двох суперників зі світового рейтингу та посів 24-те місце.

До рейтингу FIDE він потрапив лише за тиждень, зігравши на рівні штату в категорії U-13 і провівши мінімально необхідні п'ять матчів проти шахістів зі світового заліку, заробивши 1555-те місце в оновленій таблиці класичних шахів.

«В Аніша є потенціал, але йому належить ще подолати довгий шлях. Ми включили його до особливої групи, де він тренується по сім-вісім годин на добу», – розповів наставник шахіста Діб'єнду Баруа.

За інформацією Hindustan Times, хлопчик походить з родини, яка належить до нижчого середнього класу, і його батьки не мали жодного уявлення про шахи.

«Ми показували йому різні YouTube-канали, мультики на кшталт «Свинки Пеппи», але його приваблювали відео з шахів. До січня його інтерес зріс – він міг дивитися їх нескінченно. Я придбала йому дошку та фігури, гадаючи, що він безпечно з ними поводитиметься навіть без нагляду», – додала мати Аніша.

Вундеркінду під час партій доводиться сидіти на стосі стільців, щоб дотягнутися до дошки. Він дуже зосереджений, може розмірковувати над партіями до восьми годин на день. Своїм кумиром вважає 16-го чемпіона світу – норвежця Магнуса Карлсена.