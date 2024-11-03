Українець не битиметься в андеркарді бою-реваншу Усика та Ф'юр

Чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик незабаром дізнається ім'я опонента у першому захисті поясу, повідомляє Boxing Scene.

Українець мав провести перший захист поясу проти Марка Чемберлена в андеркарді бою-реваншу Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі. Але після того, як Чемберлен у вересні поступився Джошу Падлі, плани змінилися. Як наслідок, замість Берінчика в Ер-Ріяді 21 грудня битиметься інший українець – Сергій Богачук, який у першій середній вазі зустрінеться з узбеком Ісраїлом Мадрімовим.

У потенційні суперники Берінчику сватали британця Джозефа Кордіну, втім представники боксерів так і не розпочали перемовини щодо бою. У цій ситуації візаві українцю обиратиме сама WBO, про що заявив президент організації Густаво Олів'єрі.

Перший варіант – переможець дуелі між американцем Кейшоном Девісом та аргентинцем Густаво Лемосом (бій відбудеться вже 8 листопада). Інший можливий кандидат – другий номер рейтингу і володар північноамериканського титулу організації – американець Реймонд Мураталла.

Нагадаємо, Берінчик – срібний призер Олімпійських ігор 2012 року. На профі-рингу опинився у 2015 році. Рекорд виступів – 19 поєдинків, 19 перемог (9 – нокаутом). Володів титулами WBO International (2018-2024) та WBO Oriental (2017-2018) у легкій вазі. У травні 2024 року сенсаційно переміг мексиканця Емануеля Наваррете та отримав титул чемпіона світу за версією WBO.