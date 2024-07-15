Ілля Марченко – новий наставник жіночої збірної України з тенісу

Наступний етап підготовки жіночої збірної України з тенісу розпочнеться під керівництвом нового капітана, повідомляє Svitolina Foundation. Ним стане Ілля Марченко.

Нагадаємо, 36-річний Ілля Марченко – професійний український тенісист, який нині у світовому рейтингу ATP посідає 232-гу сходинку (найвищим його досягненням було 49 місце). Він має багаторічний досвід виступів за чоловічу національну збірну, у тому числі на Davis Cup.

«Коли мені запропонували очолити жіночу збірну, я не вагався ні хвилини, хоча це було несподівано. Це величезна честь і відповідальність, тому я дуже вдячний за таку можливість. Зараз національна команда для мене на першому місці. Я дуже добре розумію свої сильні сторони в цій ролі і знаю, як можу допомогти нашій команді», – сказав Марченко.

Нагадаємо, раніше жіночу збірну тренував Михайло Філіма – він був капітаном команди з 2016 року.

Під керівництвом Марченка жіноча збірна України зіграє в наступному матчі командного чемпіонату світу Billie Jean King Cup проти Австрії. Зустріч відбудеться 15-16 або 16-17 листопада, українки будуть приймаючою стороною. До слова, у квітні наші дівчата у кваліфікації поступились румункам.