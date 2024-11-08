Фінал WTA Finals-2024 стане «наймолодшим» з 2004 року

8 листопада в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулися півфінальні матчі підсумкового турніру WTA-2024, в яких визначилася фінальна пара. У першому матчі китаянка Чжен Ціньвень здолала чешку Барбору Крейчикову, а в паралельній зустрічі американка Коко Гофф розібралася з білорускою Аріною Сабалєнкою, яка виступає в нейтральному статусі.

Підсумковий турнір WTA-2024, 1/2 фіналу

Барбора Крейчикова (WTA № 13) – Чжен Ціньвень (WTA № 7) – 6:3, 7:5

Аріна Соболенко (WTA № 1) – Коко Гофф (WTA № 3) – 6:7 (4:7), 3:6

Вирішальний поєдинок відбудеться 9 листопада. Раніше тенісистки між собою грали лише раз – у чвертьфіналі змагань WTA 1000 в Римі 2024 перемогу здобула Гофф.

20-річна Гофф вперше у кар'єрі пробилася у фінал WTA Finals і стала наймолодшою ​​фіналісткою підсумкового турніру з часів Каролін Возняцкі (2010 рік), яка 14 років тому поступилася Кім Клейстерс. 22-річна Чжен повторила досягнення своєї землячки Лі На, яка зіграла у вирішальному матчі WTA Finals у 2013 році. Також Чжен, дійшовши до фіналу, стала наймолодшою ​​дебютанткою WTA Finals з 2011 року, коли Петра Квітова виграла титул. Цікаво, що на двох Чжен і Коко 42 роки та 271 день. Це буде «наймолодший» фінал WTA Finals з 2004 року.

Зазначимо, що у разі перемоги Гофф залишиться на третьому місці світового рейтингу. Ціньвен завдяки виходу у фінал вже піднялася на 5-ту сходинку, що є рекордним показником у її карʼєрі. У разі перемоги у фіналі вона посяде 4 місце, витіснивши італійку Жасмін Паоліні.

Додамо, що Аріна Сабалєнка уже три тижні очолює рейтинг WTA. Минулоріч їй теж вдалося піднятися на першу сходинку перед підсумковим турніром, проте Іга Швьонтек виграла змагання та повернула собі звання першої ракетки світу. Цьогоріч полячка теж мала шанс завершити рік у статусі найкращої тенісистки планети, проте невдало виступила на підсумковому турнірі і вилетіла після групового етапу. Їх із Сабалєнкою розділяє трохи більше 1000 очок. Білоруска, ймовірно, лишатиметься першою ракеткою щонайменше до Australian Open, де їй доведеться захищати титул вдруге поспіль.