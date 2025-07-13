У 2026 році буде ухвалено основний закон Нової Каледонії

Острівний регіон Нова Каледонія в західній частині Тихого океану домігся розширення своєї автономії. Проте держава матиме лише частину суверенітету і в певних питаннях залишиться залежною від Франції. Про це у суботу, 12 липня, повідомила пресслужба французького уряду.

У Франції досягнули домовленості про створення автономної адміністративної одиниці під назвою Держава Нова Каледонія. Відповідну угоду підписали представники центральної французької влади та політичні партії цього регіону. Угоду ще мають схвалити в парламенті Франції та на референдумі в Новій Каледонії.

«Держава Нова Каледонія у складі Республіки: це ставка на довіру. Настав час поваги, стабільності та об'єднання доброї волі для побудови спільного майбутнього», – заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Зазначають, що у 2026 році буде ухвалено основний закон Нової Каледонії, який визначить принципи її самоврядування. Жителі нової держави зможуть отримати подвійне громадянство.

У повідомленні уряду йдеться, що Нова Каледонія зможе підтримувати міжнародні контакти, проте зовнішня політика узгоджуватиметься з ключовими інтересами Франції, включно з безпекою та обороною.

Що відомо про Нову Каледонію

Нова Каледонія – це територія, яка знаходиться в південно-західній частині Тихого океану. Архіпелаг має значну автономію, власний уряд і парламент. Там проживають близько 275 тис. людей, серед яких є французи та корінний народ канаки.

Розташування Нової Каледонії на карті, фото EPA

У травні 2024 року в Новій Каледонії спалахнули масові протести через ініціативу Парижа змінити виборчу систему. Представники корінного населення побоювались, що реформа унеможливить незалежність регіону. Під час протестів тисячі людей були заарештовані, а понад десяток протестувальників і правоохоронців загинули.

У червні того ж року затримали лідера руху за незалежність Христіана Тейна та інших активістів, що викликало нову хвилю протестів. Згодом у Франції оголосили про призупинення виборчої реформи в Новій Каледонії.

Нагадаємо, у 2018 році під час референдуму про незалежність заморської території Нової Каледонії більшість виборців вирішили залишитися частиною Франції.