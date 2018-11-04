Заморська територія Франції на референдумі відмовилася від незалежності

Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів у південній частині Тихого океану

Попередні результати референдуму про незалежність французької заморської території Нової Каледонії показують, що більшість виборців вирішили залишитися частиною Франції.

Як повідомляє Le Figaro з посиланням на місцеві ЗМІ, після підрахунку 90% голосів 56,8% виборців відкинули незалежність Нової Каледонії.

Явка на референдумі була дуже високою і становила 81%. Для порівняння, на останніх місцевих виборах у 2014 році на дільниці прийшли 58,1% від тих, хто має право голосу.

Французький президент Еммануель Мокрон подякував громадянам французької заморської території Нової Каледонії за те, що вони «обрали Францію» на референдумі.

«Для голови держави є гордістю те, що більшість нових каледонців обрали Францію. Це знак довіри до республіки та її майбутнього», - сказав Еммануель Макрон.

Він також наголосив, що розуміє розчарування прихильників незалежності, але додав, що Франція забезпечить свободу, рівність та братерство для всіх.

Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів у південній частині Тихого океану, в 15 тисячах кілометрів від Парижа, який увійшов до складу Французької імперії в 1853 році.

З 1998 року є адміністративно-територіальним утворенням Франції.

Згідно з Нумейськими угодами, підписаними цього ж року після насильної кампанії з боку сепаратистів з корінного населення, до 2018 року в Новій Каледонії повинен був пройти референдум про статус території.

Згідно з угодами 1998 року, у разі поразки прихильників незалежності на першому референдумі, у них буде можливість ініціювати ще два аналогічних референдуми до 2022 року.