Заморська територія Франції на референдумі відмовилася від незалежності
Французький президент Мокрон подякував громадянам заморської території за те, що вони «обрали Францію»
Попередні результати референдуму про незалежність французької заморської території Нової Каледонії показують, що більшість виборців вирішили залишитися частиною Франції.
Як повідомляє Le Figaro з посиланням на місцеві ЗМІ, після підрахунку 90% голосів 56,8% виборців відкинули незалежність Нової Каледонії.
Явка на референдумі була дуже високою і становила 81%. Для порівняння, на останніх місцевих виборах у 2014 році на дільниці прийшли 58,1% від тих, хто має право голосу.
Французький президент Еммануель Мокрон подякував громадянам французької заморської території Нової Каледонії за те, що вони «обрали Францію» на референдумі.
«Для голови держави є гордістю те, що більшість нових каледонців обрали Францію. Це знак довіри до республіки та її майбутнього», - сказав Еммануель Макрон.
Він також наголосив, що розуміє розчарування прихильників незалежності, але додав, що Франція забезпечить свободу, рівність та братерство для всіх.
Нова Каледонія - архіпелаг з десятків островів у південній частині Тихого океану, в 15 тисячах кілометрів від Парижа, який увійшов до складу Французької імперії в 1853 році.
З 1998 року є адміністративно-територіальним утворенням Франції.
Згідно з Нумейськими угодами, підписаними цього ж року після насильної кампанії з боку сепаратистів з корінного населення, до 2018 року в Новій Каледонії повинен був пройти референдум про статус території.
Згідно з угодами 1998 року, у разі поразки прихильників незалежності на першому референдумі, у них буде можливість ініціювати ще два аналогічних референдуми до 2022 року.