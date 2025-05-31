Нові правила щодо використання дощової води вже викликали обурення серед французів

З 1 липня у Франції набуде чинності заборона на полив саду дощовою водою без спеціального дозволу. Порушникам законодавства загрожує штраф у розмірі 135 євро (понад 6 тис. грн), а в деяких випадках – до трьох років позбавлення волі. Про це пише польський новинний портал Business Insider.

Як ідеться, французька влада дозволила населенню збирати дощову воду, але за певних умов – вода не повинна стікати, наприклад, з дахів, зроблених з матеріалів, що містять свинець або азбест.

«Дощова вода через ризик забруднення атмосферними частинками або шкідливими речовинами з дахів досі вважається небезпечною для споживання, що обумовлює необхідність суворого контролю за її використанням. Ці питання регулюються статтею L.1324-4 Кодексу громадського здоров’я Франції», – ідеться в повідомленні.

Видання зауважує, що заборона стосуватиметься всіх, хто збирає дощову воду – незалежно від її кількості. Щоб отримати офіційний дозвіл на використання дощової води для поливу саду, громадяни повинні подати заявку до місцевої влади з інформацією про систему збору води, її обсяг та спосіб використання. Місцеві органи влади розглядатимуть заявки та можуть проводити регулярні перевірки.

Нові правила вже викликали обурення в суспільстві, зокрема серед літніх людей. Багато з них стурбовані додатковою паперовою тяганиною, якої їм досі не доводилося дотримуватися.

Попри це, французький уряд пообіцяв фінансову підтримку для встановлення відповідних систем й організацію освітніх програм щодо пермакультури (стійкі методи сільського господарства з мінімальними витратами праці й без шкоди для довкілля – ред.) та сталого управління водними ресурсами.