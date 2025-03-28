В італійському місті П'єве-ді-Соліґо мер заборонив кавові апарати у ратуші

Міський голова італійського міста П'єве-ді-Соліґо у провінції Тревізо Стефано Солдан наказав прибрати з ратуші всі три автомати з продажу кави. Своє рішення мер пояснив тим, що його підлеглі робили «занадто довгі перерви». Про це у п’ятницю, 28 березня, повідомив італійський сайт l’adige.

«Автомати більше не доступні для всіх 56 співробітників через поведінку деяких працівників, які звикли подовжувати свої перерви понад дозволене», – цитує l’adige міського голову Стефана Солдана.

Щоб оголосити про це рішення, італійський мер спеціально скликав нараду. Він пояснив, що робочі контракти співробітників передбачають обідню перерву, під час якої вони можуть випити кави.

«Я прибрав автомати з муніципальних офісів після численних скарг, оскільки працівники витрачали багато часу, але я не заборонив кава-брейк. Скарги та повідомлення надходили від громадян про те, що деякі працівники користуються цим інструментом і часом для того, щоб робити все, що їм заманеться. Неможливо уявити, щоб громадянин чекав більше півгодини, поки працівник закінчить свою довгу перерву. Метою моєї роботи є, перш за все, захист і благо громади, тобто захист громадянина, розуміння його незручностей і потреб», – заявив Стефано Солдан.

Однак, тепер працівникам ратуші для цього доведеться йти в кафе, яке розташоване поруч. Водночас на вході у ратушу встановили спеціальну пропускну систему, яка за допомогою особистих карток співробітників, рахуватиме, скільки часу вони витрачають на обідню перерву.

Ймовірно, Стефано Солдан вдався до такого кроку через скарги містян, вони нарікали на галас біля кавових апаратів, що були розташовані поруч з відділом прийому громадян. За словами Стефана Солдана, він неодноразово закликав підлеглих поводитися тихіше та скоротити перерви на каву.

«Люди чекали допомоги з документами, а співробітники товклися біля кавових автоматів і розмовляли. Я хотів би підкреслити, що це не утиск працівників, а дії, спрямовані на вирішення проблеми, оскільки зазначені люди не хотіли змінювати свої звички», – наголосив Стефано Солдан.

Співробітники ратуші обурилися таким вчинком мера та подали на нього скаргу.