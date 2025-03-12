Власника оштрафували на 1700 грн

Муніципальна інспекція Тернополя оштрафувала власника бару та креативного кластеру «Na пошті» за прання килимів на центральній алеї Тернополя. Заклад розташований в сквері на вул. Чорновола за кілька метрів від центральної площі. Вранці 11 березня працівник кластера виніс із ресторану сім килимів та почав мити їх під сильним тиском води. Небайдужі тернополяни викликали поліцію на місце події.

Креативний кластер «Na пошті» розташований в колишньому приміщенні головного офісу «Укрпошти». Це двоповерховий заклад, де розмістилися кілька різних барів, а в підвальному приміщенні облаштували невеликий концертний зал.

Килими винесли з усієї ресторації, розвісили на поруччя, і працівник закладу почав мити їх за допомогою мінімийуки під тиском води, повідомили «Тернополяни». У результаті бруд з них почав розтікатися по бруківці скверу, на територію пішохідних фонтанів і до площі.

Після оприлюдненого відео в соціальних мережах, муніципальна інспекція відреагувала на цей випадок. Власника креативного кластеру Ігоря Мамуса оштрафували.

«Працівники управління муніципальної інспекції оформили протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП через порушення норм і правил у сфері благоустрою. Причиною правопорушення стало миття килимів на території скверу В’ячеслава Чорновола, що призвело до забруднення елементів благоустрою», – повідомили в Тернопільській міській раді.

Власник креативного кластеру заплатить штраф в розмірі до 1700 грн.