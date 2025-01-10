Коренеплід з корінням витягнули на вул. Чумацькій

Працівники комунального підприємства «Тернопільводоканал» з каналізації неподалік готелю та ресторанного комплексу витягнули ріпу. Рослина добре розрослася і спричинила серйозний затор. В підприємстві підозрюють, що коренеплід просто спустили в каналізацію, а через кілька місяців він забив колодязь.

В «Тернопільводоканалі» зазначають, що їх працівники виїхали на виклик про засмічення каналізаційного колодязя. На оприлюднених фото видно, що каналізація забилася на вул. Чумацькій, неподалік від розважального комплексу та готелю. Коли відкрили люк, то побачили, що воду і непотріб затримує кореневище ріпи. Фахівцям відділу каналізаційних мереж власними силами вдалося ліквідувати затор.

«На світлинах, очевидно, рештки торішнього врожаю, які спричинили затор у каналізаційній мережі.

Утім ситуація вийшла не такою кумедною, як в українській народній казці. Для очищення каналізаційної мережі від засмічення на допомогу не кликали ні Діда, ні Баби, ні внучки Марушки. І, зрештою, видобули з зовнішньої (вуличної) каналізації оті злощасні кореняки з землею», – повідомили в комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» в п’ятницю, 10 січня.

В підприємстві наголосили, що проблема заторів у каналізації залишається актуальною. Адже за 2024 рік працівники «Тернопільводоканалу» прочистили понад 2800 каналізаційних вузлів.

Керівництво комунальної служби наголосило, що каналізація – не сміттєзвалище. Рештки їжі, засоби гігієни, ганчірки та інший непотріб треба викидати у смітник, а не в унітаз, раковину чи каналізаційний колодязь. А єдине, що можна безпроблемно змивати в унітаз – це туалетний папір.

«Бездумно викидаючи мотлох у каналізаційну систему, ви створюєте проблеми для містян і комунальників, зокрема ускладнюєте роботу каналізаційних насосних станцій і каналізаційних очисних споруд», – зазначили в КП «Тернопільводоканалі».