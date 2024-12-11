Інцидент стався у Святотроїцькому Дуконському монастирі

Верховинський районний суд визнав уродженця села Недобоївці Хотинського району Ігоря Шляхту винним у незаконному заволодінні транспортним засобом. Селянин викрав ВАЗ «Нива», щоб привезти у монастир козу і за це отримав три роки обмеження волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 28 листопада, подія сталася у серпні 2024 року в селі Зелене Верховинського району. Обвинувачений, який проживав у Святотроїцькому Дуконському монастирі ПЦУ, побачив залишений без нагляду ВА3-2121, відчинив дверцята, і запустив двигун, замкнувши електропровід замка запалювання. Буковинець поїхав у село Грамотне Верховинського району, де його затримали правоохоронці.

Під час судового засідання Ігор Шляхта визнав свою провину і розповів, що побачив незамкнену «Ниву», коли повертався з лісу. За словами обвинуваченого, люди часто залишають свої автомобілі на території монастиря, коли йдуть в гори. Однак, ні того дня, ні наступного власник автівку не забрав. Тож буковинець вирішив її взяти, щоб привезти до монастиря козу із села Черемошне.

Суд врахував, що обвинувачений не був раніше судимим, не має зареєстрованого місця проживання і не стоїть на обліку у нарколога та психіатра. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Джус визнав Ігоря Шляхту винним у незаконному заволодінні транспортним засобом і призначив йому три роки обмеження волі. Також він має сплатити 1893 грн за проведення експертиз.