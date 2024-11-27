Селянин тримав на подвір’ї понад сотню свиней, не дотримуючись санітарних норм

Адміністративна комісія Бурштинської міськради оштрафувала на 1360 грн мешканця села Юнашків. На чоловіка поскаржилися сусіди, яким заважав сморід від його свиней.

Як розповіли у пресслужбі громади 27 листопада, селянин тримав на подвір’ї понад сотню свиней, не дотримуючись санітарних норм. Через це у селі постійно відчувався сильний сморід.

«За словами скаржників, господар вже неодноразово обіцяв зменшити поголів’я тварин і привести умови утримання до санітарних вимог, проте своєї обіцянки не виконав», – зазначили у Бурштинській громаді.

Посадовці нагадали, що санітарні норми передбачають облаштування герметичних гноєсховищ, регулярне очищення території та дотримання правил гігієни. Допустима кількість свиней для особистого селянського господарства повинна становити не більше 15 голів і цих тварин заборонено утримувати на відстані менш, ніж 50 метрів від житлових будинків.

За порушення цих вимог адміністративна комісія, очолювана заступником міського голови Бурштина Мар’яном Слюзарем, вирішила оштрафувати власника свиней з села Юнашків на 1360 гривень.